Restaurante local estará donando computadoras a estudiantes

(NOTICIAS YA).-

Todo comenzó con el deseo de servir a los demás y con una carta escrita por la adolescente Lexi Padilla, hija del propietario de los restaurantes mexicanos Santa Fe, en donde explicaba las razones por las cuales ella y su padre deseaban de ayudar a su comunidad durante estos tiempos difíciles.

“Hay muchos niños que no tienen la oportunidad de aprender algo en la escuela o en su casa porque no tienen los materiales que necesitan y eso me inspiró a escribir la carta”, dijo Lexi Padilla.

Ahora los deseos de la familia Padilla han dado fruto y nació el proyecto llamado Santa Fe donando amor.

“Me siento contento conmigo mismo, es un poco frustrante el no poder hacer mucho por la comunidad pero creo que con estas pequeñas acciones podemos hacer un cambio”, dijo Pedro Padilla, propietario de los restaurantes Santa Fe.

Desde los inicios de la pandemia Pedro Padilla y su equipo de trabajo preparan comida y la distribuyen a los más necesitados.

Al igual como forma de agradecimiento por su ardua labor durante esta pandemia les llevaron de desayunar a los trabajadores del campo.

“Al mirar a mis hijos con computadoras y escuché a algunas personas que ciertas áreas del valle de Coachella el distrito no les provee una computadora, entonces nació esta idea”, agregó el señor Padilla.

Ahora la familia Padilla en conjunto con otros negocios y patrocinadores estará donando computadoras portátiles a estudiantes de bajos recursos, quienes no cuentan con estos dispositivos para continuar con su educación a distancia.

“Estaremos rifando una computadora por semana, límite no tenemos hasta que nos deje de apoyar la gente y los patrocinadores que se han sumado ahorita a la lista”, dijo Padilla.

Estos patrocinadores son: Miguel de T.J. producem Mike Zepeda, California Tax Group, California Furniture, La flor del desierto, Mike Auto Electric, Nachos Auto Sale, Chucks Auto Repair y 849 Restaurant.

Para ser elegibles para participar en los sorteos de las computadoras portátiles solo tienen que ser de una familia de bajos ingresos y visitar alguna de las localidades de los restaurantes Sante Fe para registrar el nombre del estudiantes y de los papás.