Mujer pateó y ahogó a su perro a la vista de todos en playa

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Massachusetts enfrenta cargos de crueldad animal luego de presuntamente asesinar a su perro en una concurrida playa.

De acuerdo con la emisora local WBZ, el crimen se habría registrado este domingo en la playa Revere, a plena luz del día y rodeado de gente.

LEE: Confirman en Texas el primer caso de Covid-19 en un perro

La mujer, cuya identidad no ha sido dada a conocer, no fue arrestada, solamente citada a comparecer en la corte en una fecha no revelada.

La presunta asesina habría pateado al animal para luego lanzarlo al agua, dejándolo a su muerte.

LEE: Matan a elefanta embarazada con explosivos en su comida

George Rotondo Jr., miembro del cabildo local, fue uno de los testigos. El también enfermero corrió para asistir a los salvavidas que daban reanimación cardiopulmonar al animal, pero ya era demasiado tarde.

“Me dijeron que la vieron pateando al perro antes de llevarlo al agua… Ella lanzó al perro al agua. Me quedé sin palabras”, dijo el funcionario.

LEE: Perro contrajo coronavirus, se enfermó y tuvo que ser sacrificado

La Animal Rescue League actualmente investiga el caso.

VIDEO RELACIONADO: