Perdidos en la traducción quedan oaxaqueños durante esta pandemia

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL) .- Más de 50 % de los jornaleros agrícolas en el estado son míxtecos y frecuentemente la barrera del idioma ha sido una limitante para recibir información y recursos y también servicios.

Familias de Oaxaquenos se congregan cada domingo en el mercado de la Pulga en King City para aprovechar las ofertas. El dinero es poco , las necesidades son muchas y el idioma es una barrera

En la costa central son cerca de 25.000 indígenas de Oaxaca divididos entre Mixtecos, Triquis y Zapotecos, cada uno de ellos habla un dialecto diferente. Algunos quedan perdidos en la traducción.

Según Oralia Maceda del Centro para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño el reto principal es la barrera del idioma, porque los lugares que brindan servicio a las comunidades indígenas no conocen la cultura y piensan que todas las personas que nacieron en México hablan español y no saben que existen otros idiomas en México.

Es una barrera para recibir servicios tanto para la salud como en las cortes y en las agencias donde se proveen servicios.

En plena pandemia muchos desconocen los mecanismos para mitigar el contagio del COVID-19 porque no entienden el peligro ni saben de los recursos.

Según comentó Oralia durante la pandemia uno de los retos más grandes es que la información no está llegando en los idiomas nativos de las personas originarias de Oaxaca, por lo tanto no se están enterando de los recursos para sus comunidades. Saben que el gobernador anunció un fondo para las personas que no tienen documentos pero cuando hacen las llamadas no hay quien pueda responder en sus idiomas natal.

Otro problema es en los bancos de comida. Desconocen cuando y donde se realizarán las distribuciones por no hablar inglés ni español.

Irma Luna llegó hace 22 años a California solo hablaba mixteco ahora es intérprete.

Ella describió como al llegar a este país solamente dominaba el míxteco y tampoco hablaba español y mucho menos el inglés. Fue difícil para ella porque al escribirsee en su escuela no podía hablar español.

Superó los retos y ahora ayuda a que su comunidad se beneficie de los servicios que necesita.