Salones de clases no serían lugar seguro para evitar COVID-19

(NOTICIAS YA).- A tan sólo algunas semanas del regreso a clases, mientras los padres se debaten entre la seguridad de enviar a sus hijos a la escuela por la pandemia del COVID-19, el gobernador de Florida asegura que el riesgo de contagio de este virus en los niños, es menor que el de los adultos.

A pesar de los miles de nuevos contagios en la entidad, Ron DeSantis, gobernador del estado insiste en que las escuelas en toda Florida deberán reabrir el mes que viene, debido a que considera que la posibilidad de que los niños adquieran el virus, es increíblemente baja.

Es por esto, que nuestro corresponsal Filippo Ferretti, consultó con el experto en salud, el Dr. Alberto Fernández, sobre la hipótesis que mantiene el mandatario estatal:

“Ellos tienen una inmunidad natural que los protege, a que no sea una enfermedad intensamente grave, pero no significa que no la puedan padecer, porque todos estamos expuestos”. “Pero si, el desarrollo de una gravedad o de una fatalidad en el niño, es muy baja”, informó Fernández.