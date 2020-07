Una maestra murió y otras 2 se infectaron de COVID tras compartir aula

(NOTICIAS YA).-Tres maestras de Arizona contrajeron COVID-19 mientras compartían un aula de verano y uno murió.

Los colegas compartieron un salón de clases durante dos horas al día, impartiendo clases en línea durante la pandemia, de acuerdo con información de CNN.

De acuerdo con las sobrevivientes, Jena Martinez y Angela Skillings, todos se enfermaron a pesar de usar cubrebocas, desinfectante y seguir con los protocolos de salud.

Kimberley Chávez López Byrd, de 61 años, murió el 26 de junio, menos de dos semanas después de que fue hospitalizada.

Ella había trabajado para el Distrito Escolar Hayden Winkelman por 38 años.

“Las escuelas no están listas para abrir”, dijo Skillings a Lemon, y agregó que las escuelas están programadas para reabrir en Arizona el 17 de agosto.

Incluso con buenas prácticas de higiene, es demasiado pronto para regresar, dicen las sobrevivientes que lo experimentaron de primera mano.

Si bien algunas escuelas han dado la opción de cursos en línea, otras todavía están trabajando en planes para regresar al aula.

“Nuestras escuelas no están listas. No estamos preparados para abrirnos. Se supone que abriremos el 17 de agosto y no hay forma de que incluso los maestros estén listos para que eso suceda”, insistió Skillings.

A pesar de que ambas maestras han comenzado a recibir las pruebas negativas, todavía están experimentando los efectos residuales del virus, añadió la fuente: “Todavía estoy tomando tratamientos de respiración para aliviar la opresión en mi pecho. Todavía hay debilidad en mi cuerpo y fatiga”, dijo Martinez.