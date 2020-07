Varios estados imponen restricciones por aumento de casos covid-19

(NOTICIAS YA).- Impulsados ​​por un aumento dramático en los casos en todo Estados Unidos y dentro de sus fronteras, tres estados restaurados el lunes las restricciones que se impusieron al principio de la pandemia de coronavirus.

Al menos 27 estados del país han suspendido la reapertura de negocios o han vuelto a imponer medidas destinadas a frenar la propagación del virus.

Citando números crecientes, los gobernadores de California y Nuevo México, que ya han tomado algunas medidas, volvieron a imponer restricciones a las salidas a la esquina. En Oregon, donde el número de casos ha aumentado recientemente, el gobernador amplió las reglas sobre el uso de mascarillas para incluir las reuniones al aire libre en las que no se puede mantener la distancia social.

En California, el gobernador Gavin Newsom citó aumentos en la tasa de casos positivos e instancias de transmisión comunitaria para ordenar en todos los condados la suspensión de muchas actividades en interiores.

Newsom dijo que los comedores de restaurantes, bodegas interiores, salas de degustación, cines, centros de entretenimiento familiar, zoológicos y museos cerrados. Los que pueden deben ofrecer áreas de servicio al aire libre. Los bares deben suspender todas las operaciones.

“Estamos viendo un aumento en la propagación del virus”, dijo el gobernador. “Es por eso que nos corresponde a todos reconocer con seriedad que el covid-19 no va a desaparecer pronto”.

Bajo la nueva orden, 30 de los 58 condados que están en la lista de monitoreo del estado necesitarán cerrar centros de acondicionamiento físico, lugares de culto, oficinas para sectores no esenciales, servicios de cuidado personal, peluquerías, salones de belleza y centros comerciales.

El Departamento de Salud Pública de California reportó 8.358 nuevos casos y 23 nuevas muertes el lunes. En el estado se han registrado en total 329.162 casos y 7.040 muertes.

Las hospitalizaciones por covid-19 han aumentado un 28% en un período de dos semanas, según el gobernador.

California es uno de las casi tres docenas de estados en los casos que están afectados y no es el único que ha retomado las medidas necesarias para combatir el coronavirus.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, impuso nuevas restricciones a los asientos en interiores en restaurantes y cervecerías, según un comunicado de su oficina. Las comidas en interiores en los restaurantes se han permitido con límites desde el 1 de junio, pero ahora están prohibidas. A las cervecerías se les permite tener clientes en su interior desde el 15 de junio.

Sí se permite atender clientes en el exterior al 50% de su capacidad.

En las últimas dos semanas, el estado ha visto 3.049 nuevos casos positivos de covid-19, que representan el 20,2% del total de casos positivos en todo el estado durante el transcurso de la pandemia, según la oficina de la gobernadora.

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció que las reuniones en interiores, como cumpleaños o cenas, se limitarán a 10 o menos personas. Eventos basados en la fe, gimnasios y restaurantes están en la lista de exención bajo la orden de la gobernadora.

“Hoy estoy haciendo sonar la alarma: estamos en riesgo de que el covid-19 se salga de control en Oregon”, tuiteó. “Cada uno de nosotros necesita tomar medidas inmediatas para frenar la propagación de esta enfermedad”.

El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, anunció el lunes que extenderá las restricciones en su estado hasta el 31 de julio.

Nueva Jersey, uno de los pocos estados que ha visto una caída en los casos, está levantando el requisito de que los autobuses privados y de tránsito, los trenes y los vagones de tren ligero solo puedan operar al 50% de su capacidad.

Las personas que han sido infectadas con el nuevo coronavirus podrían ver su inmunidad disminuida en unos meses, y eso es “a lo que teníamos miedo”, dijo el Dr. William Haseltine a Erin Burnett de CNN.

Citando tres estudios realizados en otros países, Haseltine dijo que este coronavirus es como otros coronavirus similares que nos dan resfriados. Son diferentes de otros virus.

“Esas cosas, como el sarampión y las paperas, las tienes una vez y estás protegido de por vida”, dijo.

Pero Haseltine dijo que es distinto con los virus del resfriado; tu cuerpo “olvida” que alguna vez estuvo infectado, según tres estudios.

Haseltine dice que los hallazgos, si son ciertos, tendrán implicaciones para las personas infectadas, para la idea de lograr la inmunidad comunitaria contra el virus y para el desarrollo de una vacuna.

“Individualmente, eso significa que si lo tuviste, debes ser tan cuidadoso como si no lo hubieras tenido, porque podrías volver a tenerlo y podría causar exactamente la misma enfermedad que causó la primera vez, o peor”, le dijo a CNN.

“La inmunidad comunitaria depende de la inmunidad duradera y si esta no existe, no se puede obtener la inmunidad comunitaria”, dijo. “Este (coronavirus) se parece a sus hermanos y hermanas, excepto que es mucho más desagradable. Pero no parece que sea diferente en el sentido de que hace que tu sistema inmunitario reaccione con más fuerza”, dijo.

Haseltine, exprofesor de la Escuela de Medicina de Harvard y de la Escuela de Salud Pública de Harvard, ahora es presidente y director de ACCESS Health International.

Florida registra más de 27.000 casos nuevos en dos días

Funcionarios de salud de la Florida reportaron el domingo un asombroso registro de casos nuevos en un solo día: 15.300. Si Florida fuera un país, sería el cuarto lugar en cuanto a reportes de nuevos casos. El estado ocuparía el décimo lugar en la lista de naciones con más casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El estado añadió al menos 12.343 casos desde el domingo, según el Departamento de Salud de la Florida.

Al menos 35 estados observan un aumento en los nuevos casos en comparación con la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos ha registrado más de 3,3 millones de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, lo que significa que casi 1 de cada 100 estadounidenses ha dado positivo por covid-19, según la Universidad Johns Hopkins. Al menos 135.582 estadounidenses han muerto.

En todo el mundo, 13 millones de personas han dado positivo por el virus.

Líderes locales y estatales en EE.UU. han dicho en las últimas semanas que los nuevos casos son en gran parte impulsados por estadounidenses que han optado por reanudar las reuniones y salidas a bares. En muchos estados, la edad promedio de los nuevos casos ha cambiado hacia abajo, con más jóvenes que dieron positivo que nunca desde el comienzo de la pandemia.

Los números en aumento en EE.UU. podrían ser solo la punta del iceberg, ya que los expertos a menudo han subrayado que las infecciones podrían ser aproximadamente 10 veces más de lo que se informa, ya que muchas no se rastrean.

Para reducir el aumento en los casos, muchos estados ahora tienen algún tipo de orden para el uso de mascarillas.

Pero las precauciones se han enfrentado a una fuerte reacción de muchos funcionarios y residentes y algunos gobernadores se han mantenido alejados de las órdenes para el uso de mascarilla a nivel estatal, incluida la Florida.

Andrea Kane, Konstantin Toropin, Sarah Moon, Stella Chan, Kay Jones, Mitch McCluskey, Artemis Moshtaghian y Hollie Silverman contribuyeron a este informe.