COVID: Esta es una ‘pandemia de proporciones históricas’, alerta Fauci

(NOTICIAS YA).- El Dr. Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, calificó el covid-19 de “pandemia de proporciones históricas”.

Con el aumento de casos de coronavirus en el sur y suroeste de Estados Unidos, expertos en salud pública de la nación temen que aún no se vea el final y se preguntan cómo será la normalidad a medida que la pandemia se prolongue durante el resto del año.

Si bien Nueva York y Nueva Jersey fueron los primeros puntos críticos del virus, California, Florida, Arizona y Texas se han convertido en los estados a vigilar, dijo el martes Fauci, el principal médico de enfermedades infecciosas del país.

“Creo que no podemos negar ese hecho”, dijo durante un seminario web de la Iniciativa de Salud Global de la Universidad de Georgetown.

Fauci comparó la crisis actual con la pandemia de influenza de 1918 que mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo y alrededor de 675.000 en Estados Unidos. “Esa fue la madre de todas las pandemias y verdaderamente histórica. Espero que ni siquiera nos acerquemos a eso con esto, pero tiene la posibilidad de … acercarse seriamente”.

Estados Unidos registró un número récord de casos nuevos el martes con 67.417, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Hasta el martes, más de 3,4 millones de personas habían sido infectadas en el país y 38 estados informaron un aumento en la cantidad de casos nuevos respecto a la semana anterior.

A medida que surgen nuevos casos, al menos 27 estados han pausado o revertido los planes para reabrir sus economías. Entre ellos se encuentra Nevada, donde 37 bares presentaron una demanda para luchar contra la orden del gobernador Steve Sisolak de volver a la Fase 1 del plan de reapertura del estado.

Pero Fauci advirtió que las restricciones relajadas en California, Florida, Arizona y Texas son en parte culpables del aumento de casos en esos estados, particularmente entre los jóvenes.

Al abordar la escalada en el número de casos en general y entre los jóvenes, el Dr. Robert Redfield, Director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), dijo el martes que la nación está en un mucho mejor sitio que en la primavera, porque la tasa de mortalidad es más baja , pero advirtió: “no estamos fuera de peligro por esto”.

“Si bien hemos progresado mucho, todavía tenemos mucho camino por recorrer en términos de tener esto bajo control”, dijo Redfield durante un seminario web con el Instituto Buck.

Esperanza por una vacuna exitosa

Un factor determinante en cuanto al tiempo que Estados Unidos tendrá que vivir con la pandemia de coronavirus, según los expertos, es cuán rápido los investigadores puedan producir una vacuna.

Sin una, afirmó Redfield, “vamos a tener que pasar dos o tres años luchando con este virus”.

Pero Redfield también dijo que “nunca había visto al gobierno moverse más rápido” y espera que la nación tenga una vacuna exitosa en enero.

Sin embargo, la creación de la vacuna no será el fin del virus. Luego se debe distribuir a suficientes personas, junto con los sobrevivientes del virus, para establecer la inmunidad comunitaria.

Las compañías que desarrollan vacunas han dicho que podrán hacer hasta mil millones de dosis, dijo Fauci el martes. El experto espera que esas vacunas se puedan desarrollar y distribuir dentro del próximo año a un año y medio.

“Me sentiría mucho mejor con una vacuna que se distribuya no solo dentro de nuestro país, sino que también puedan enviarse dosis a personas de todo el mundo, que no pueden pagar, ni están en una situación en la que sea muy fácil vacunarse”, dijo Fauci.

Sin embargo, antes de que eso suceda, miles de estadounidenses más morirán a causa del virus, según un influyente modelo.

El modelo del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington proyecta ahora que 224.000 personas morirán del virus hasta el 1 de noviembre, lo que representa un aumento de casi 16.000 respecto a la semana anterior.

Ese salto se debe a los repuntes de casos en todo el país, particularmente en Florida, Texas, Arizona, California, Louisiana, Kentucky, Mississippi, Nevada, Nuevo México, Carolina del Sur, Tennessee y Utah, dijo el martes a Don Lemon de CNN el presidente del IHME, Dr. Chris Murray.

