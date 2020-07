Quiere Cabada prohibir entrada a paseños

(NOTICIAS YA).- Ante el anuncio de las extensión de viajes no esenciales de México a Estados Unidos por la pademia del COVID-19, Héctor Armando Cabada Alvídrez, alcalde Ciudad Juárez indicó que sería bueno cerrar la frontera en ambos lados.

El gobierno estadounidense cerro su frontera con México y Canadá el pasado mes de marzo con la finalidad de evitar la propagación de virus, por lo que Cabada Alvídrez asegura que lo lógico sería que México hiciera lo mismo con Estados Unidos.

Ya que actualmente no existe una restricción de viaje a México, es decir los ciudadanos y residentes de Estados Unidos pueden cruzar la frontera sin ningún problema, mientras que el gobierno del presidente Donald Trump prohibió la entrada al país a personas con visa de turista.

“Yo preguntaría, de qué nos sirve a los mexicanos que se restrinja el flujo vehicular o el tránsito de sur a norte de no de norte a sur. Debería ser al contrario, o la negociación entre los gobiernos plantearse de manera seria para que también los cruces no esenciales rumbo a México no se autoricen porque la pandemia está más grave en Estados Unidos que en México”, enfatizó el alcalde.

De acuerdo con información del Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se tiene registro de 3 millones 355 mil 457 casos de COVID-19 y 135 235 personas han fallecido por el virus; mientras que México registra más de 311 mil casos y 36 mil 327 muertes.