Regreso a clases se retrasará una semana

(NOTICIAS YA).-

Los padres de los 93 mil estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver se estaban preparando para enviar nuevamente a sus hijos a las escuelas el 17 de agosto, sin embargo esta fecha seria modificada, según lo informó la Superintendente del DPS, Susana Cordova.

Y aunque los estudiantes regresen a las aulas, no significa que todo vuelva a la normalidad

Igualmente se está considerando un modelo hibrido, en donde cada familia tendría la oportunidad de elegir un programa completamente virtual o por el contrario mandar de nuevo a sus hijos a las aulas, sin embargo, las opiniones entre los docentes están divididas

‘No me siento segura de regresar a las aulas porque tengo una bebé de dos meses y no quiero enfermarla’, dice la profesora Maggie Sgier.

Contrario es lo que piensa la docente Courtney Forman, quien dice:

En las aulas tanto docentes como estudiantes deberán usar la máscara cubrebocas, mantener la distancia de seis pies y lavarse las manos frecuentemente, lo que genera preocupaciones entre los padres

‘Yo no me siento segura de enviar a mis hijos a la escuela, los niños más pequeños no aguantan más dos horas con el cubrebocas puesto’, piensa Virgina Delgado, madre de familia.