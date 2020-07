Si todos usaran tapabocas, los casos de COVID se controlarían en semanas

(NOTICIAS YA).-Si todos los estadounidenses usaran una máscara, los casos de COVID-19 podrían estar bajo control dentro de unas semanas, estiman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

No es ningún secreto que la situación actual de coronavirus en Estados Unidos no se ve bien. Pero desafortunadamente, las cosas podrían empeorar mucho, declaró el director de los CDC, Robert Redfield en entrevista con Journal of the American Medical Association (JAMA).

El uso de máscaras podría controlar COVID-19 dentro de 4-8 semanas, así afirmó el director de acuerdo con Reuters: “Creo que si podemos hacer que todos usen máscaras en este momento, podemos controlar esto en cuatro, seis u ocho semanas”, aseguró.

También dijo que usar una máscara es un problema de salud pública y que estaba “triste” al ver que se politizaba tanto.

Asimismo, el Dr. Redfield publicó una advertencia sobre lo que hay en los próximos meses adelante con coronavirus y, según la publicación de BestLife, acaba de decir las palabras que ningún estadounidense quiere escuchar ahora: “Creo que el otoño y el invierno de 2020 y 2021 serán probablemente uno de los momentos más difíciles que experimentamos en la salud pública”.

Explicó que está preocupado debido a “la ocurrencia simultánea de COVID e influenza”, que probablemente regrese con el clima frío y más personas compartiendo el espacio interior.

Como resultado, el recuento de muertes debido a ambas condiciones probablemente aumentaría. Y debido a que los pacientes con COVID todavía están llenando las camas de los hospitales, se provocaría una carga tremenda en el sistema de atención médica, lamentó.

En su sitio web, los CDC dicen que, además del uso del cubrebocas, “vacunarse contra la gripe será más importante que nunca” este año, ya que es posible tener la gripe y el COVID-19 simultáneamente.