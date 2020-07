Tras casi 3 meses de lucha un hombre del condado Polk venció el COVID-19

(NOTICIAS YA).- Después de una dura batalla durante más de dos meses, finalmente este residente del condado de Polk se recuperó del coronavirus, enfermedad que lo llevó a estar hospitalizado sin ver a su esposa.

Se trata de Keith Johnson, de 53 años, quien resultó positivo al COVID-19 en el mes de marzo, tras asistir a una reunión en compañía de su esposa, quien también se contagió de coronavirus.

Johnson, estuvo internado en el Hospital Winter Haven y estuvo 10 días conectado a un ventilador.

En parte del relato de lo vivido con la mortal enfermedad, Johnson expresó que el tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos estaba devastado. Se encontraba roto física, mental, espiritual y emocionalmente.

Él sabe cómo, cuándo y dónde se contagió del virus, porque tras cuatro días empezó la sintomatología. Por una semana batalló por sus propios medios en casa y recurrió después a un centro médico de urgencias a realizarse la prueba del COVID-19.

Johnson agradece al personal del hospital por haberlo ayudado a salvar su vida en esos 26 días que pasó recluido.

“Tenían que trabajar muy, muy duro. Venían todos los días. Hablaban conmigo. Me alimentaban. Pasaban tiempo conmigo. Me dieron la moral y el apoyo emocional. No puedo decir cómo eran increíbles”, destacó Johnson.