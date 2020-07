Mujer exige al jardinero de su condominio que le enseñe “sus papeles”

(NOTICIAS YA).-

Sucedió de nuevo, esta vez en la ciudad de Rancho Mirage, Juan Andrade quien ha trabajado con una compañía de jardinería por más de 10 años asegura que nunca ha experimentado este nivel de racismo.

“Exactamente como esto no. Si me a tocado que los dueños me digan de mi trabajo, pero así atacarme de manera racista no,” dice Andrade.

Mientras que trabajaba, su día dio un giro cuando una mujer se acercó y empezó a acosarlo con actitud racial.

Sin mascarilla y sin ningún respeto de distanciamiento social, la mujer se paró enfrente de él y su equipo de trabajo, exigiendo que le mostrara sus documentos migratorios. Cuando noto que la mujer no lo iba dejar continuar su trabajo y continuaba acosando, es ahí cuando comenzó a grabar el incidente para capturar el disturbio.

“Que coraje tendrá contra uno o que es el problema de ella. Yo nunca le he dicho nada, nunca le he faltado el respeto. Nunca he cruzado una palabra con ella solo cuando viene a ofendernos,” dice Andrade.

Abogados de imigracion local quienes ya han visto el video dicen que estos incidentes en donde una persona exige ver el estatus migratorio de una persona, piensan que están siguiendo la ley, pero solo es una forma de racismo.

“En esa persona se podría mirar el odio y el coraje en su cara. Pero definitivamente no tiene derecho intimidando a esa persona.”

Andrade quien evitó tener un argumento, no busca causar lastima con este vídeo

sino enseñar que el valle de Coachella no está libre del racismo y la división que se está viendo más alarde durante esta administración.

“Con el manejador se habló y decidió que ya no nos acercara a su casa,” dice Andrade.

Por ahora él asegura que se ha quejado con su compañía y la ciudad para no tener ninguna confrontación con ella en el futuro..