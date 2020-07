Mujer que acosó a empleado de Starbucks quiere la mitad de su dinero

(NOTICIAS YA).- La mujer que intentó humillar a un empleado de Starbucks en California que le exigió portar tapabocas en la tienda ahora quiere la mitad del dinero que el joven recibió luego del incidente viral.

De acuerdo con un reporte de KGTV/CNN/Meredith, Amber Lynn Gilles publicó en Facebook una fotografía del joven, identificado posteriormente como Lenin Gutiérrez, para quejarse porque le exigió el método de protección para poder comprar su café.

“Conozcan a Lenen (sic) de Starbucks quien se rehusó a servirme porque no estoy usando mascarilla. La próxima vez esperaré a la policía y traeré una exención por parte de mi médico”, escribió en la publicación luego del incidente en San Diego.

Su intento por exponer al joven de 24 años terminó ayudándolo, pues una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar propinas para el afectado generó más de 105 mil dólares en donativos.

Gilles, quien de acuerdo con el trabajador también lo insultó física y verbalmente, ahora exige la mitad de la cifra recaudada, la cual Gutiérrez planea utilizar para apoyar distintas causas y seguir su sueño de ser bailarín.

“Fue discriminación, y todos están de acuerdo y permitiendo esa conducta, premiándola”, aseguró la mujer en entrevista con KGTV, donde dijo que se rehusó a portar tapabocas por razones médicas.

“Tengo dificultad para respirar, mareos y afecta el latido del corazón. Y también tengo asma, y me sale acné por la mascarilla. Así que son varias cosas. No solo eso, ni siquiera funciona”, consideró.

La mujer proporcionó a dicho medio dos documentos que presuntamente demuestran que no debe usar la mascarilla. Uno de ellos incluye los resultados de un examen de 2015 que le detectó un quiste en un ovario y un crecimiento en el útero, bastante lejos del rostro. También presentó una nota escrita a mano por un quiropráctico no identificado, la cual decía: “Amber tiene problemas respiratorios que no le permiten usar mascarilla ni cualquier cobertura facial. Por favor contácteme si tiene preguntas”.

Gilles concluyó diciendo que no piensa ofrecerle disculpas al afectado. “Yo necesito la disculpa. Yo soy la que fue discriminada. Yo soy la que está enferma”, dijo la mujer, quien está considerando emprender acciones legales y también lanzó una campaña para recibir donativos.

