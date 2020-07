Muere zapatero hispano tras ser atropellado

(NOTICIAS YA).-

“Destrozados nos sentimos todos, porque perder a un familiar es lo más doloroso”. Así es como se siente la familia de Iván Torres, quien perdió la vida a los 36 años tras ser atropellado.

María Avilés, tía del fallecido, asegura que “Es una desesperación que uno siente” al saber lo que ocurrió.

Hoy unas veladoras en su casa, piden a la Virgen su eterno descanso, dice su familia.

Iván Torres fue atropellado por un vehículo cuando “cruzó la media cuadra entre la Archer y la Bayaud. El vehículo que atropelló al peatón, iba en la Federal hacia el norte cuando chocó contra el peatón”, dice un comunicado enviado a Univision por la Policía de Denver.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, en pleno Federal Bulevar a la luz del día. Si fue su culpa o no, la familia no lo sabe, y es que denuncian que hasta hoy, no han recibido información concreta de la policía local.

“Estamos esperando pero nadie se ha comunicado con nosotros”, dijo la madre del inmigrante mexicano Viviana Villas. Lo que sí sabe esta familia, es su dura realidad. No cuentan con el dinero necesario para pagar los gastos fúnebres de Torres, que era ayudante de zapatero “ahorita por todos los gastos, son aproximadamente son como diez mil dólares”, dice entre lágrimas Villas.

Si usted quiere colaborar puede comunicarse con la familia llamando al 720- 422-3336.

“Que si es su voluntad, si es de corazón que los que vean, quieran ayudar, pues que lo hagan. Pues porque mi hermana es ella sola”, comenta la hermana de la desconsolada madre, mientras tratan de darse consuelo.

Ha pasado una semana de los hechos, la familia exige a la policía más información, puesto que dicen, tienen más preguntas que repuestas sobre este atropellamiento.

Ocurrió en uno de los puntos más peligrosos para peatones en nuestra capital, así lo dice la organización Walk Denver que pide mojaras en la señalización y más pasos peatonales en el bulevar, donde la policía local registró más de 100 Accidentes con peatones en el 2019.