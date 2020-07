Familia de hispana presuntamente asesinada por su novio exige respuestas

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO. – La muerte de Emily Cortez, 19, en San Diego dejó a su familia completamente destrozada, especialmente su madre, quien exige respuestas de su ex-yerno; presunto asesino de su ahora ex-novia.

Según el Departamento de Policía de San Diego, los hechos ocurrieron poco antes de las 4:30 p.m. del miércoles, sobre la cuadra 4500 de la avenida Imperial. Cuando las autoridades llegaron, un hombre socorría a la víctima de 19 años de edad frente al hogar. Después, los médicos intervinieron para intentar salvar a la joven, pero fue pronunciada muerta en la escena.

La víctima fue identificada como Emily Cortez, quien apenas acaba de cumplir sus 19 años de edad.

Tras ser interrogado por oficiales, el novio de Cortez, identificado como Jorge Manuel Sánchez de 18 años de edad, fue arrestado como principal sospechoso de disparar a la joven en el pecho en el hogar que compartían.

“Según me decía que la quería; que mucho amor le tenía a mi niña y por que me la quito?”, entre el llanto se preguntó Laura Blazquez, madre de la adolescente. “Es lo que yo quiero saber de su boca de él; por que me la quitó?”.

Detectives siguen con la investigación para dar con el motivo que llevó a Sanchez presuntamente asesinar a su novia.

Si alguien tiene cualquier información sobre el caso, se les pide contactar a la unidad de homicidios al (619) 531-2293 o crime stoppers al (858) 580-8477.

Mientras que la familia de la víctima ya organizó un lavado de autos para ayudarlos con los gastos fúnebres; el cual se llevará a cabo el sábado y domingo (18-19 de julio) a partir de las 8 a.m. en la dirección: 3046 K st. San Diego, CA 92102

Además, ya también habilitaron una campaña de GoFundme.