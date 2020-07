Junta Escolar de Orange pide derecho a decidir la reapertura escolar

(NOTICIAS YA).- Este viernes, integrantes de la Junta Escolar del condado de Orange, realizaron una votación con la finalidad de que la decisión de la reapertura de las escuelas, sea tomada por los líderes locales, tras la grave situación de COVID-19 que se viven en la entidad.

La Junta Escolar del condado de Orange expone 3 diferentes tipos de aprendizaje para los alumnos:

Aprendizaje presencial.

La Escuela Virtual del condado de Orange y,

Launch ED, una nueva forma de aprendizaje.

Asimismo, las dos primeras opciones ya han sido aprobadas por el estado, pero fue este viernes cuando se llevó a cabo la presentación de esta innovadora modalidad de estudio, que fue sometida a votación.

“Votamos para presentar el plan Launch ED para su aprobación (y) simultáneamente, presentar una exención que insiste en que bajo nuestra autoridad constitucional, insistimos en el derecho de determinar qué es seguro para nuestro distrito con respecto a la apertura de nuestras escuelas”, informó Linda Kobert, miembro de la Junta Escolar del condado de Orange.

Por otra parte, Kobert declaró que se mantendrán siguiendo los consejos de los expertos médicos locales, y de considerar cualquier razón por la cual no sea seguro reaperturar las escuelas de la entidad, podrán someter a votación el no llevarlo a cabo, tomando en cuenta las cifras de COVID-19 en el condado de Orange, y no en todo el estado de Florida.

“Vamos a hacer un llamado a los líderes estatales, padres, maestros y todos para que nos apoyen en apoyo del control local con sus líderes electos locales”, declaró Kobert.

En concordancia a esto, el gobernador del estado, Ron DeSantis, manifestó estar de acuerdo en trabajar en conjunto con líderes locales:

“Debes ser sensible a las diferentes comunidades y a lo que están tratando, pero creo que el Condado de Orange ciertamente puede ofrecer en persona, dada la tendencia en la que se encuentran, y creo que estarán en muy buena forma para el mes que viene. Quiero decir, simplemente, ya sabes, el Condado de Orange tiene una de las tasas de mortalidad por caso más bajas para un condado de este tamaño. Creo que es menos del medio por ciento”, aseguró el gobernador de Florida.

Del mismo modo, Bárbara Jenkins, superintendente del Distrito Escolar, informó que realizarán una encuesta a los padres y representantes, la cual estará disponible en diferentes idiomas, consultando cuál estrategia de aprendizaje considerarían elegir para sus hijos. Además, deberán responder si desean utilizar el programa transporte y almuerzo; éste último, estará a disposición de los estudiantes para llevar a sus casas en caso de no tomar las clases en persona.

Aunado a esto, Jenkins mencionó que otra encuesta será proporcionada al personal del Distrito Escolar, donde deberán informar si pueden o no volver al OCPS y, de ser positiva la respuesta, tendrán la oportunidad de elegir bajo cuál de las 3 modalidades desearían trabajar.

Hasta el momento, el regreso a clases en el condado de Orange está determinado para el 21 de agosto.

Si desea revisar exhaustivamente el plan de estudio que el condado de Orange expondrá ante el estado, puede ingresar en este enlace.

