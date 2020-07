Lo que debe saber sobre el uso obligatorio del cubrebocas

(NOTICIAS YA).-

El jueves por la tarde, el gobernador de Colorado, Jared Polis, anunció una orden ejecutiva que exige el uso de máscaras en lugares públicos cerrados. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado respondió algunas de las preguntas más frecuentes.

¿Por qué el estado esperó hasta el 16 de julio para emitir la orden de máscara?

El gobernador y los funcionarios estatales de salud pública saben que las máscaras son una de las herramientas más efectivas que tenemos actualmente para limitar la propagación de COVID-19, pero las órdenes son a menudo mejor emitidas y aplicadas a nivel local. Mientras que más de treinta y nueve (39) ciudades y condados de Colorado tienen órdenes de máscara, otras no. Una orden estatal ayuda a eliminar la confusión y hace que los requisitos de máscara sean más consistentes en todo el estado.

Igualmente dicen que las empresas han pedido una regla estatal para ayudar a eliminar la confusión de las personas que se mudan de una comunidad a otra.

¿Qué se considera un espacio público interior?

Para la orden, “espacio interior público” significa un área interior cerrada de propiedad pública, privada, administrada u operada, que es accesible al público, es un lugar de empleo o es una entidad que brinda servicios. El espacio público interior no significa la residencia de una persona, incluida una habitación en un motel u hotel o una habitación residencial para estudiantes en un centro educativo.

Esto incluye edificios gubernamentales, transporte, supermercados, peluquerías, lugares de culto y más. Se puede encontrar una lista completa en el sitio web del estado. https://covid19.colorado.gov/mask-guidance

¿Quién necesita y no necesita usar una máscara?

La orden se aplica a las personas en Colorado mayores de 10 años cuando se encuentran en un espacio público interior o cuando esperan o utilizan el transporte público o los viajes compartidos.

Las personas que no pueden tolerar médicamente una cubierta facial no están obligadas a usarla. Muchas empresas han creado opciones para ayudar a las personas que no pueden usar máscaras, pero si tiene preguntas debe comunicarse directamente con la empresa.

¿Qué pasará si me niego a usar una máscara?

Si se niega a usar una máscara como lo requiere la orden ejecutiva, está violando una ley de Colorado y está sujeto a sanciones civiles o penales. Si intenta ingresar a una tienda sin máscara, puede ser procesado por allanamiento.

¿Qué pasa si una empresa no hace cumplir la medida?

Un negocio con licencia corre el riesgo de perderla.

¿Debo usar la máscara en un restaurante?

Sí, debe usar una máscara al entrar o salir de un restaurante. Puede quitarse la máscara cuando esté sentado, pero debe volver a ponérsela cuando se ponga de pie para ir al baño o para irse.

¿Debo usar la máscara cuando hago deporte en interiores?

No tiene que usar una máscara si hace ejercicio solo o con otras personas de su propio hogar. Pero, si hace ejercicio con un grupo de personas en un espacio público interior, entonces sí, debe usar una máscara.

¿Tengo que usar una máscara al aire libre?

La orden ejecutiva no establece que debe usar una máscara al aire libre a menos que esté esperando en transporte público o no personal.

Sin embargo, es mejor usar una máscara siempre que no pueda mantener una distancia segura (al menos 6 pies) de otras personas. Le recomendamos que use una máscara cada vez que se encuentre en espacios concurridos, ya sea en interiores o exteriores.

¿Hay algún tipo específico de máscara que deba usar?

Debe usar algo que le cubra la nariz y la boca: una cubierta de tela para la cara o una máscara desechable. La mejor máscara es una que pueda usar de manera cómoda y consistente. Cualquier máscara o cubierta facial que cubra la nariz y la boca funcionará.

El estado continúa alentando a los residentes a usar revestimientos faciales de tela para preservar los suministros de máscaras médicas para la atención médica y otros trabajadores esenciales.

¿Por qué debo usar una máscara si estoy distanciado socialmente?

Cada vez es más evidente que las máscaras son una forma económica y fácil de limitar la propagación de enfermedades. Juntas, las máscaras y el distanciamiento ofrecen una mayor protección. Recomendamos encarecidamente a todas las personas en Colorado que practiquen el ‘Big 3’: Usar una máscara. Lavarse las manos. Mantener la distancia.

¿Hay alguna parte de Colorado no incluida en este pedido?

Los condados que están certificados para proteger el estado de nuestros vecinos pueden optar por estar exentos de la orden de máscara en todo el estado.

El Departamento de Salud Pública de Colorado tiene las respuestas a más de sus preguntas en su sitio web COVID-19. Esto incluye información sobre la forma correcta de usar una máscara y cómo limpiarla. https://covid19.colorado.gov/mask-guidance