VIDEO: ‘Antimáscaras’ recurren a tapabocas porosos o que no protegen

(NOTICIAS YA).- A pesar de que se ha comprobado su efectividad para reducir la propagación del coronavirus, el uso de tapabocas se ha politizado tanto que algunos exponen su vida con tal de apoyar a su “equipo”.

Aquellos que se rehúsan a portar tapabocas suelen ser conservadores y racistas, a juzgar por las redes sociales, y su nueva táctica es usar mascarillas si absolutamente tienen que hacerlo, pero de materiales porosos como malla y que no ofrecen ninguna protección.

De acuerdo con WKYC, son varios los gobiernos locales y estatales, así como empresas privadas, que obligan a usar este método de protección. Los “antimáscaras” técnicamente estarían cumpliendo las reglas, a pesar de que sus tapabocas no protegen ni a ellos ni a los demás.

El mensaje de un hombre que se grabó usando una máscara de red en una tienda Walmart de Tampa resume el sentir detrás de esta ilógica acción.

“Me puse un tapabocas diseñado para proteger tu rostro en una batalla de paintball. Puedes respirar fácilmente con él. Caminé por la tienda, hablé con empleados y otros compradores y todos podían ver mi boca. Era como no traer mascarilla. A nadie le importó, porque no se trata de seguridad, se trata de obediencia”, dijo el hombre no muy brillante, quien seguro estaba mintiendo.

Asimismo, son varias las empresas que a través de internet ponen a la venta tapabocas de materiales como malla, estambre o encaje. Los vendedores destacan que estos no son para protegerse de la COVID-19.

Otras compañías dan al cliente la oportunidad de crear su propia “antimáscara” a partir de un patrón. “Con estilo, respirable y no te protege de nada. ¿Mascarillas obligatorias? ¡No hay problema! Respira libre mientras haces una declaración”, dice el fabricante.

Los expertos no están de acuerdo. “Las mascarillas absolutamente funcionan. No son perfectas. No son la única medida que necesitas tomar para mantener al virus bajo control pero son efectivas y muy simples”, dijo el doctor Christopher Belcher, en entrevista con 13News.

“Lo más importante es que si estás tosiendo, estornudando, cantando, pueden contener todas esas pequeñas gotitas de saliva o moco que salen de tu boca y nariz, y las dejan allí para que no se esparzan entre otras personas”, añadió.

Cabe destacar que incluso las mascarillas más económicas protegen contra los contagios. Sin embargo, aquellos que por alguna razón están en contra de su uso se han manifestado en edificios de gobierno, la vía pública y de forma digital.

A estas personas, el doctor Belcher pide que muestren su inconformidad, si eso quieren, pero que no dejen de usar tapabocas.

“Necesito su ayuda con esto para evitar propagar la infección y que los hospitales no se saturen. Si se van a tomar el tiempo de usar una mascarilla, por favor usen una que haga algo por los demás. No me importa si escriben ‘no’ sobre ella. No me importa si tienen una camiseta que diga ‘no quiero usar esta mascarilla’, pero necesito que la uses. Es algo importante para nuestra salud”, concluyó el médico.