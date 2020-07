VIDEO: Hispano es acosado por mujer caucásica exigiendo sus ‘papeles’

(NOTICIAS YA).- 17/Julio/2020

Los ataques racistas continúan a pesar de la pandemia y esta vez un hombre hispano relató su desagradable encuentro con una mujer caucásica que exigió ver sus documentos migratorios, juzgándolo por su tono de piel.

LEE: “Ley CAREN” castigaría llamadas racistas al 911

Juan Andrade estaba en su trabajo como jardinero en Rancho Mirage, California, cuando la mujer se acercó a él, sin considerar las medidas de salud de la pandemia como uso de tapabocas y distanciamiento físico.

La mujer estaba acosando a Andrade, exigiendo que le comprobara su estado migratorio, y el hombre comenzó a grabar. En el video se puede escuchar cómo él le pregunta si es de Inmigración y ella contesta falsamente que sí.

Andrade dice que esta es la primera vez que tiene un encuentro racista de este tipo y que le sorprendió la forma en la que la mujer se aferró a seguir pidiendo sus documentos, incluso cuando él le pidió que se alejara debido al Coronavirus.

LEE: Abogada que escupió a manifestante adolescente podría ir a prisión

“¿Qué coraje tendrá contra uno o cuál es el problema de ella?”, dijo Andrade. “Yo nunca le he dicho nada, nunca le he faltado al respeto. Nunca he cruzado una palabra con ella, sólo cuando viene a ofendernos”.

Andrade dijo que habló con su gerente y en respuesta la empresa determinó que ya no se acercarán a casa de la mujer racista, esperando evitar más enfrentamientos de este tipo con ella.

Para ser claros, ningún ciudadano tiene derecho de exigirle documentos migratorios a alguien en un espacio público. Estas acciones son motivadas por racismo y no están protegidas por la Constitución.

Abogados de inmigración indican que muchos estadounidenses piensan que están siguiendo la ley al pedir ver el estado migratorio de un hispano, pero esto es discriminación racial y nadie tiene el derecho de hostigar a otros.

VIDEO: Racista será procesada por acusar falsamente a hombre negro