Trump no ordenará uso de tapabocas para mantener ‘cierta libertad’

(NOTICIAS YA).- 18/Julio/2020

El presidente Donald Trump dijo que aunque reconoce el valor de los tapabocas no hará que su uso sea mandatorio, pues quiere que los ciudadanos mantengan “cierta libertad”.

Los tapabocas están diseñados para detener el esparcimiento de virus y usarlos es una forma de proteger a nuestra comunidad. Así que la “libertad” que Trump quiere mantener es la de poner en riesgo la vida de otros y contagiarlos de Coronavirus.

Fox News mostró una parte de su entrevista con Trump, la cual será publicada el domingo, en donde le preguntan al presidente si considera hacer un mandato nacional pidiendo el uso de tapabocas.

“No, quiero que la gente tenga cierta libertad, y no creo en eso”, dijo Trump, que hasta hace una semana se había rehusado a usar un tapabocas incluso cuando visitaba lugares como fábricas y hospitales.

El 1 de julio,Trump dijo a Fox News que él estaba “a favor de los tapabocas”, pero que no creía que las órdenes mandatorias fueran necesarias. Después, se le fotografió usando una máscara por primera vez en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Maryland.

“No estoy de acuerdo con la declaración de que si todos usaran las máscaras todo desaparecerá”, dijo Trump, ex estrella de reality show que no posee un título médico, sobre las recomendaciones emitidas por expertos de salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Esta semana el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., dijo que no lamentaba el no haberle dicho a los ciudadanos que usaran tapabocas desde el inicio de la pandemia.

“No me arrepiento de nada que dije entonces, porque en el contexto del tiempo en el que lo dije, estaba en lo correcto”, dijo Fauci, agregando que el problema en ese momento era la escasez de tapabocas y equipo de protección para personal médico.

Sin embargo, desde abril, una vez que se dieron cuenta que el virus podía ser transmitido por pacientes asintomáticos, la recomendación del uso de tapabocas cambió para detener el esparcimiento de la pandemia.

De acuerdo con los CDC, si todos usaran tapabocas cuando están en público o interactúan con alguien fuera de su hogar, el virus podría contenerse en 6 semanas; previniendo millones de contagios y muertes.

Pero para muchos pedirles que sean considerados con su comunidad es una violación a su libertad y un acto de opresión, aunque la solicitud es muy similar a pedirle a los ciudadanos que usen ropa en lugares públicos para proteger a otros.

