VIDEO: Racista amenazó con arma cargada a mujer y su hija de 15 años

(NOTICIAS YA).- 18/Julio/2020

Una mujer caucásica fue arrestada luego de amenazar con su arma cargada a una mujer negra y su hija de 15 años en el estacionamiento de un restaurante Chipotle en Michigan, el pasado 1 de julio.

Jillian Wuestenberg, de 32, años fue arrestada tras el incidente ocurrido en Orion Township acusada de asalto criminal. Su esposo, que también participó en la agresión, fue identificado como Eric Wuestenberg, de 42 años.

De acuerdo con Makayla Green, la joven de 15 años, el altercado comenzó cuando Wuestenberg chocó con ella. “Antes de que pudiera entrar a Chipotle, esta mujer estaba saliendo, y me había movido del camino para que pudiera salir”, dijo la adolescente a The Detroit News.

“Ella chocó conmigo y dije ‘Discúlpate’. Y después ella me empezó a decir groserías y diciendo cosas como que estaba invadiendo su espacio personal”, dijo Makayla. La joven llamó a su mamá porque se sintió amenazada.

Cuando Takeila Hill llegó, vio que Wuestenberg estaba gritándole a su hija. “Ella no me podía ver porque me estaba dando la espalda, pero estaba en la cara de mi hija”, dijo Hill.

Makayla y su madre exigieron una disculpa de la mujer, llamándola “ignorante” y “racista” mientras estaba regresando a su auto. En ese momento el esposo de Wuestenberg salió del vehículo e intervino.

“¿Quién (grosería) se cree que son?”, dijo Eric Wuestenberg de forma amenazante a la madre e hija, quienes estaban grabando toda la interacción y defendiéndose de los ataques de la pareja.

“No puedes andar diciéndole a la gente blanca que es racista. La gente blanca no es racista”, gritó Jillian Wuestenberg. “Me importas y lo siento si tuviste un incidente que ha hecho que alguien te haga sentir así. Nadie es racista”.

Mientras el esposo conducía en reversa, Makayla gritó a su madre que tuviera cuidado porque el vehículo estaba cerca de golpearla. Hill dio un golpe con la mano a la parte trasera del auto, pensando que la intención era arrollarla.

Fue ahí cuando Wuestenberg se bajó del auto con un arma, la cargó y la apuntó directo a la cabeza de Hill con el dedo sobre el gatillo. Después le dijo a su esposo que llamara a la policía.

Tras el altercado, la pareja huyó de la escena y poco después llegaron oficiales del Condado de Oakland. Sin embargo, en ese momento nadie fue arrestado y las autoridades sólo decomisaron las pistolas de la pareja; ambos portadores de armas registrados.

Un vocero de la Universidad de Oakland, donde Eric Wuestenberg trabajaba como coordinador de servicios de apoyo a veteranos, dijo que el hombre fue despedido de su puesto por el incidente. Jillian Wuestenberg también fue despedida del suyo.

En una entrevista con ABC, Jillian Wuestenberg defendió su decisión de amenazar con la muerte a la madre e hija, luego de que el video del ataque se hizo viral y sus acciones criminales llevaron a su arresto.

“No queríamos escalar nada”, dijo Wuestenberg. “Queríamos ir a casa, queríamos irnos en nuestro auto, queríamos que la otra familia se fuera en su carro. No había deseos de escalar la situación de nuestra parte, había un deseo de vivir”.

No queda claro a qué se refería Wuestenberg con “deseo de vivir”, cuando ella era la que estaba apuntando un arma cargada hacia una familia desarmada, todo porque fue llamada racista y su auto recibió un manotazo.

Wuestenberg dijo que tal vez sí golpeó a Makayla por accidente, pero al defender sus acciones y comenzar a agredir verbalmente a la joven, la familia la llamó “ignorante” y “racista”, cuando ella no se ve a sí misma de esa forma.

“Tengo un genuino amor por cada persona que conozco. Por eso realmente me destruyó, porque genuinamente adoro a toda persona que conozco”, dijo Wuestenberg, quien no tiene problemas con amenazar mortalmente a otros ante la menor provocación.

Wuestenberg dijo que estaba asustada por su vida porque la familia “la estaba rodeando” y acercándose “muy rápida y agresivamente”; aunque el video muestra que el auto no estaba rodeado y que los Wuestenbergs fueron quienes se bajaron de forma violenta.

Un abogado de la familia Hill declaró que legalmente no puedes amenazar a alguien con un arma a menos que puedas comprobar que había un peligro real. Si Wuestenberg es declarada culpable se enfrentaría a 4 años de cárcel.

