Pareja puesta bajo arresto domiciliario tras dar positivo a Covid-19

(NOTICIAS YA).- 19/Julio/2020

Una pareja de Louisville, Kentucky fue puesta bajo arresto domiciliario tras dar positivo a Covid-19 y rehusarse a firmar documentos de cuarentena voluntaria.

Elizabeth Linscott se hizo una prueba de Coronavirus porque estaba planeando visitar a sus padres y abuelos. “Sólo para asegurarme de que si salía negativa, ellos estarían bien y todo estaría bien”, dijo la mujer.

Sin embargo, sus resultados fueron positivos, aunque ella no estaba mostrando síntomas. Después, el departamento de salud la contactó para pedirle que firmara los papeles de auto-cuarentena.

“Acepté a llamar al Departamento de Salud si iba a ir. Tenía que llamarlos si iba a salir de mi casa por cualquier razón”, dijo Linscott, agregando que a pesar de eso eligió no firmar los documentos.

Posteriormente, Linscott recibió otro mensaje del departamento de salud, indicando que por haberse rehusado a firmar, la situación iba a ser escalada y tendrían que involucrar a agencias del cumplimiento de la ley.

Más tarde esa semana Linscott y su esposo Isaiah, recibieron una visita de las autoridades. “Abrí la puerta y había como 8 personas, 5 carros distintos y yo estaba como ‘¿Qué demonios está pasando?’”, dijo el hombre.

“Ese hombre tenía puesto traje y una máscara. Era el hombre del Departamento de Salud y ya tenían papeles para nosotros. Para mi, para ella y para mi hija”, dijo Isaiah Linscott.

Las autoridades ordenaron a la pareja que usaran monitores en el tobillo, y si viajan más de 200 pies fuera de su casa las autoridades serán notificadas. Situación que la pareja considera injusta.

“No asaltamos una tienda. No robamos algo. No atropellamos a alguien y huimos. No hicimos nada malo”, dijo el esposo. La pareja agregó que no se rehusaron a hacer cuarentena, sólo no estaban de acuerdo con las palabras en los documentos.

“Eso fue lo que le dijo el director del Departamento de Salud Pública al juez, que me estaba rehusando a hacer auto-cuarentena por esto y yo estaba como ‘Ese no es el caso en lo absoluto. Nunca dije eso”, dijo Elizabeth Linscott.

La mujer dijo que incluso sin el monitor en el tobillo, ella planeaba ser cuidadosa y en caso de necesitar cuidado médico le habría notificado a los proveedores de salud que estaba infectada con el virus.

Sin embargo, para las autoridades de salud la palabra de un paciente no es suficiente y necesitan que firmen los documentos para que, en caso de que violen el acuerdo, puedan tener consecuencias por poner en riesgo la salud pública.

