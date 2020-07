Rapero lanzó canción sobre su relación con Jada Pinkett Smith

(NOTICIAS YA).- 19/Julio/2020

La noche del sábado, el rapero August Alsina lanzó una nueva canción haciendo referencia a su relación con Jada Pinkett Smith, luego de que la actriz confirmara haber salido con él durante una separación momentánea con su esposo Will Smith.

VIDEO: Will Smith celebra sus 50 saltando en bungee

La canción “Entanglements” fue nombrada en honor a la frase que dijo Pinkett Smith durante una conversación que tuvo como Smith en una edición especial de su programa “Red Table Talk”, publicada el 10 de julio en Facebook.

“Me metí en un entrelazamiento con August”, dijo Pinket Smith a su esposo, mientras ambos discutían sobre un “tiempo muy difícil” en su matrimonio que casi los llevó al divorcio, tras estar casados desde 1997.

En una entrevista reciente con la locutora Angela Yee, Alsina confirmó la relación con Pinkett Smith. “En realidad me senté con Will y tuvimos una conversación”, dijo el rapero de 27 años.

“Debido a la transformación de su matrimonio a una unión de vida de la que han hablado muchas veces, y sin involucrar romanticismo, él me dio su bendición”, dijo Alsina.

La pareja ha negado tener una relación abierta, sin embargo dijeron que su matrimonio no es tradicional y tienen una “unión de vida”. El programa especial llegó tras la especulación en torno a la entrevista de Alsina.

“Nunca dijimos nada específicamente”, dijo Will Smith. “Venir a la mesa fue como que sólo sentimos que llegó a un punto en el que debíamos decir algo”. Pinkett Smith dijo que su amistad con Alsina comenzó hace como 4 años y medio.

LEE: JLo le enseña a Shakira a menear las caderas en ensayo de Super Bowl

Además, Pinkett Smith aclaró los comentarios de que su esposo le dio “la bendición” a Alsina para tener la relación; aunque dijo que entiende por qué el joven rapero pudo haber pensado que ese era el caso.

“La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia en particular soy yo”, dijo Pinkett Smith. “Yo podía ver cómo él pudo percibirlo como permiso porque estábamos separados amigablemente y creo que también quería dejar en claro que no es un rompehogares. Y no lo es”.

La actriz dijo que cuando terminó su relación con Alsina, ella y su esposo se reconciliaron y desde entonces no ha hablado con el rapero. Además dijo que ella y su esposo ahora han llegado a un punto de “amor incondicional”.

Durante el momento de crisis en su matrimonio, Smith le recordó a su esposa su compromiso. “Te dije en el primer año que nos casamos, que te podía amar a través de cualquier cosa”.

La pareja chocó los puños y en broma recitaron su versión de la línea de “Bad Boys”, cinta protagonizada por Smith: “Viajamos juntos, morimos juntos. Mal matrimonio de por vida”.

LEE: Selena Gómez revela que tiene bipolaridad en plática con Miley Cyrus