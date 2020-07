Arrestos y armas de fuego parte de “Fiestas COVID” este fin de semana

(NOTICIAS YA).- Tras las recurrentes conglomeraciones de personas que se llevan a cabo los fines de semana en el condado de Osceola, la Oficina del Sheriff de esa entidad, se encuentra buscando la manera de solucionar este problema social, que a su vez, representa un problema de salud para la comunidad.

Russ Gibson, alguacil del condado de Osceola, informó que este fin de semana arrestaron a 7 personas e incautaron varias armas de fuego, de las cuales una de ellas era robada.

Este vídeo, publicado el 17 de julio de 2020, por la Oficina del Sheriff del condado de Osceola, es una muestra de cómo se desarrollan estas “Fiestas COVID” en el lado oeste de la entidad:

El máximo oficial de seguridad en esa jurisdicción, afirmó que no pretende culpar a los propietarios de estas viviendas que se rentan de forma vacacional, pero en las cuales se vienen realizando las congregaciones de hasta 300 personas, donde evidentemente no se respeta el distanciamiento social.

“Las casas de vacaciones son una gran parte de nuestra industria turística y no queremos dañar eso en absoluto, pero no podemos darnos el lujo de sacrificar eso por estas fiestas”. “Estas fiestas también están atrayendo un elemento criminal. De ninguna manera estoy diciendo que están en manos de pandilleros”, manifestó el alguacil.

Al mismo tiempo, Gibson dijo que los organizadores de estos eventos son de otros condados de Florida Central que incluso venden tickets de entradas a dichas fiestas.

“Odio incluso usar la palabra estúpido, pero no puedo pensar en ninguna otra palabra para describir esto”. “Y también es indiferente. Estas personas viven en un momento y no han pensado en lo que el mañana podría traer o lo que sus acciones hoy podrían causar a alguien que aman. Vamos a enviar un mensaje claro de que no vas a ser capaz de hacer eso aquí en el condado de Osceola. Esta no será la capital mundial de la fiesta “, exclamó Gibson.