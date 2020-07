Saturados los puentes internacionales; fila de hasta 500 personas

(NOTICIAS YA).-Después de que se extendiera el cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos para cruces no esenciales, se registra un aumento de casos de coronavirus en ambos lados de la frontera entre Juárez y El Paso, pero aun así los cruces internacionales lucen saturados.

Durante el fin de semana se pudo observar una fila de unas 500 personas sin respetar la sana distancia en el puente internacional Paso Del Norte, entre Ciudad Juárez y El Paso.

“Pues mire nomás cual distancia hay aquí no, no guarda uno la distancia ni nada de eso y no hay una autoridad que ponga aquí orden ni nada”, dijo Fernando Gamboa, residente preocupado.

“No si nos preocupa si claro es obvio porque con esta líneas la distancia y todo pues imagínese ni siquiera nos ponemos nuestra distancia nosotros mismos que estamos aquí formados”, dijo Bertha Ávila residente de Ciudad Juárez.

Con tiempos de espera de más de una hora en la fila, algunos no se cuidan ni cuidan a los demás de contagiarse de coronavirus.

“Me tengo que morir, no soy eterno.”

“De que no hay señalamientos para la distancia no respetamos nosotros mismos por eso no se acaba esto.”

La aglomeración se hace antes de la mitad del puente internacional.

Mientras que las autoridades norteamericanas dicen que las medidas se llevan a cabo al pasar a territorio estadounidense, reduciendo los grupos para inspección migratoria, mientras que del lado mexicano no se están guardando las medidas sanitarias, convirtiendo los cruces internacionales en puntos de contagio, sin que las restricciones de cierre parcial de la frontera sean efectivas para evitar los contagios binacionales.

Raúl Morales informa.