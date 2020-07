“Este virus es real” afirma madre de gemelos con COVID-19

(NOTICIAS YA).- El coronavirus no distingue de color, clase, sexo y tampoco de edad. Alguien que lo tiene muy claro es Anna, una madre hispana de Tampa, quien vive el drama de la mortal enfermedad respiratoria con sus dos hijos gemelos de 09 meses de edad.

Nuestro reportero Filippo Ferreti, en la bahía de Tampa, conversó con la señora Anna sobre el COVID-19 en sus pequeños niños:

“Todavía me parece increíble que haya gente que piense que el virus no es real”, expresó Anna.

La travesía de la enfermedad inició cuando uno de ellos, presentó los síntomas:

“Todo empezó realmente cuando mi hijo, que tiene condiciones de hígado, empezó con daño de estómago y pensamos que era normal porque le estaban saliendo sus dientes. Pero el sábado, le dio una fiebre de 104 grados Fahrenheit; le hicieron la prueba del COVID y me llamaron para darme el resultado, que salió positivo por COVID”, relató la madre gemelar.

No obstante, con el pasar de algunos días, su otra hija resultó positiva al virus:

“Le hicieron la prueba y la doctora me dijo que salió positiva al coronavirus, y que realmente si se le baja demasiado el oxígeno, hay que monitorear el oxígeno o si no, ponerle un tubo para la respiración. Logramos estabilizarla y me la dejaron traer de nuevo a casa”, expresó Anna.

Tras la doble adversidad de esta madre de Tampa, de tener a sus dos pequeños hijos gemelos de 09 meses de edad con COVID-19, se encuentran en su casa, ahora con su adolescente hija y esposo manifestando los síntomas del virus; ambos se encuentran esperando los resultados de las pruebas de coronavirus.

Para Anna, es preocupante que en las próximas dos semanas se reaperturen las escuelas:

“Me parece que estamos jugando con la vida de nuestros niños, y con la de nosotros mismos. Me parece una locura enviar a nuestros niños a la escuela tan pronto, cuando no tenemos un tratamiento médico claro, o cuando no hay un mecanismo de protección seguro para ellos”, exclamó la afectada mamá.

Por otra parte, estando en su casa, Anna practica las medidas de protección del COVID-19 a su alcance, para ella y su familia:

“Uso la mascarilla como parte de mi vestir diario, para protección de mis hijos y mi familia; tengo que estar bien para poder estar cuidando de ellos. Es increíble que algunas personas duden que este virus sea real y no usen su mascarilla para ir a lugares públicos, porque en mi caso, no tengo síntomas, me siento bien, me siento normal; puede ser que tenga el virus y fui a la tienda…” manifestó Anna.

Los gemelitos, se encuentran recuperándose en su casa, mientras Anna, su esposo e hija mayor están en espera de los resultados de sus pruebas COVID-19.

