Gob. Polis suspende la venta de licor en bares después de las 10 p.m.

(NOTICIAS YA).-Solo hasta las 10 p.m … El gobernador de Colorado Jared Polis prohíbe la venta de alcohol en bares y restaurantes después de las diez de la noche.

Así lo anunció la máxima autoridad del estado durante la rueda de prensa del martes en la cual expresó su preocupación ante el aumento de casos entre los jóvenes.

La norma modifica la hora habitual que antes era hasta las 2 a.m. por los próximos 30 días.

Cabe aclarar que los restaurantes que funcionan como bares también, no deben cerrar sus puertas a dicha hora, simplemente deben restringir la venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el gobernador Polis, no mencionó si esta directriz que entrará en efecto antes del viernes 24 de julio afectará a las licorerías o la venta de estos productos en los supermercados. Y agregó que la comunidad no debe tomar esta decisión como un ataque a la vida nocturna que es parte importante de la economía de Colorado, sino como una medida necesaria para evitar reuniones numerosas de jóvenes y así reducir la propagación del virus.

“El estado de embriaguez en un lugar público es incompatible con el distanciamiento social”, dijo Polis. “La venta de bebidas alcohólicas se suspenderá a las 10 en punto. Las personas pueden quedarse todo el tiempo que quieran, pero si quieres embriagarte, hazlo en casa con solo unas pocas personas y no pierdas el juicio”. Dijo el gobernador Polis.

A su vez, Polis compartió los datos que lo llevaron a tomar dicha decisión. Dijo que el funcionamiento de los bares aumentó un 50% en junio y a principios de julio, la gente regresó a bares y restaurantes hizo que los casos de COVID-19 aumentaran casi a los niveles anteriormente registrados.

Tras anunciar la nueva restricción temporal, Polis dijo que estaba abierto a que la legislatura cambiara la regla de la hora límite para la venta de alcohol en estos establecimientos (last call) del estado de las 2 de la madrugada durante la sesión del próximo año, indicando que las ciudades no deberían verse obstaculizadas por el estado, y si así lo eligen, permitir que los bares vendan estos productos hasta las 4 a.m. o 6 a.m.