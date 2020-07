Grey’s Anatomy abordará el coronavirus en su próxima temporada

(NOTICIAS YA).- La serie de televisión “Grey’s Anatomy” abordará la pandemia de coronavirus en su próxima temporada, anunció recientemente su productora ejecutiva.

“Vamos a abordar la pandemia, por supuesto. No hay forma de que seamos un longevo programa médico y no contemos la historia médica de nuestras vidas”, expuso Krista Vernoff, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Vernoff realizó las declaraciones como parte del panel “Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going”, transmitido en línea.

Para que la próxima temporada de la serie, la número 17, sea lo más realista posible, la producción de “Grey’s” se ha estado reuniendo con médicos reales, quienes comparten sus experiencias en la batalla contra la COVID-19.

“Cada año tenemos a doctores que vienen y nos cuentan sus historias, y usualmente cuentan sus historias más graciosas o alocadas. Este año se sintió más como una terapia. Los doctores entran y somos los primeros con los que hablan de estas experiencias que están teniendo. Literalmente están temblando, tratando de no llorar, están pálidos y hablan de ello como de la guerra, una guerra para la cual no fueron entrenados”, narró la productora.

Vernoff dijo que escuchar las historias de sufrimiento, tanto de pacientes como de los trabajadores de salud, ha sido algo “muy doloroso”.

“Siento que nuestro programa tiene una oportunidad y una responsabilidad de contar algunas de esas historias”, expresó.

Finalmente, Vernoff explicó que las filmaciones para la temporada 17 aún no comienzan debido a la pandemia, pero que ya se encuentran trabajando arduamente en nuevas tramas para el personal del hospital Grey Sloan Memorial.

