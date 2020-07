Por el momento no habrá nuevo monumento para las 23 víctimas

(NOTICIAS YA).- El concilio de El Paso recibió este martes detalles de los planes para recordar a las víctimas del tiroteo en la tienda Walmart. Así lo confirmó Ben Fyffe, director de asuntos culturales y de recreación de la ciudad.

Los eventos comienzan el 30 de julio con una ceremonia de luminarias en el parque Cleveland Square, seguido de reuniones virtuales en varias plataformas y finalmente el 3 de agosto el parque Ponder será el punto de reunión.

Fryee explicó que este monumento temporal podría convertirse en el sitio permanente para que la comunidad recuerde a las 23 víctimas ya que a la fecha no existe un plan para honrar sus memorias por parte de la ciudad.

“Los grupos con los que nos reunimos coincidieron en que un “monumento” permanente no era necesario ya que existe el de walmart y el del condado, y hemos hecho mucho en el último año.”

Algunos residentes reaccionaron ante la posibilidad.

“Yo pienso que hay dinero y debe de hacerse, no porque seamos hispanos no se haga, creo que se le da prioridad a él porque es americano, nos quieren tratar como si no paso nada.” Comento Lorenza Torres.