‘Regrésate a México’: dijo un cliente tras negarse a usar tapabocas

(NOTICIAS YA).- La tradicional regla que dice que ‘el cliente siempre tiene la razón’ ha cambiado tras la reapertura de los negocios durante la pandemia.

‘Piensan que porque ellos nos están pagando pueden decir o hacer lo que quieran’, dice María Tinajero, una joven de 21 años, quien nació en Estados Unidos y trabaja como mesera en un restaurante mexicano, y aunque la mayor parte de sus ingresos depende de las propinas, ha tenido que arriesgar esto por hacer cumplir la orden del uso del cubrebocas.

‘Estos señores se metieron y les dije que si tenían su máscara, entonces les dije que no los podía atender y no los podía dejar pasar’

Lo que desató la furia del cliente

Pero lo que más ofendió a María fue sentirse discriminada

‘Me dijo que esto es América y que si no me gustaba que me fuera para México porque no lo podía obligar a usar la máscara y que todos los empleados deberíamos irnos otra vez’