Trump: pandemia del coronavirus “empeorará”

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump cambió sus tácticas de ignorar el coronavirus este martes y en cambio adoptó un tono más realista sobre los estragos que ha causado la pandemia en Estados Unidos.

Sin embargo, el mandatario no ofreció un nuevo plan para detener el avance del coronavirus que ha infectado a cerca de 4 millones de personas en EE.UU. y ha cobrado la vida a más de 141,845.

Tras meses rehusando llevar una máscara, el presidente ahora urgió a los estadounidenses a usarlas para evitar que el virus se siga propagando.

“Le estamos pidiendo a todos que cuando no pueda distanciarse socialmente, use una máscara, obtenga una máscara“, dijo Trump en su respaldo más explícito sobre ese tema hasta la fecha. “Si te gusta la máscara o no, tiene un impacto, tendrá un efecto. Necesitamos todo lo que podamos obtener”.

Además, el mandatario advirtió que la situación con Covid-19 empeorará en los siguientes meses.

“Probablemente, desafortunadamente, empeorará antes de mejorar”, dijo Trump a los periodistas durante una sesión informativa sobre coronavirus celebrada en la Casa Blanca. “Algo que no me gusta decir sobre las cosas, pero así son las cosas”.

La afirmación es un cambio notorio de parte de Trump, quien llegó a decir que la mayoría de casos de coronavirus son benignos.

RESPUESTA A LA PANDEMIA

Pero, al mismo tiempo, durante la conferencia de prensa que duró alrededor de 30 minutos, Trump nuevamente dijo que creía que el virus “desaparecerá” e insistió en que la respuesta estadounidense a la pandemia fue “mucho mejor” que en otros lugares.

La aparición del presidente al final de la tarde en la sala de prensa de la Casa Blanca fue diseñada para proyectar un papel más dominante para Trump, que estuvo ausente en gran medida al discutir la crisis de salud que asola el país y que, como resultado, ha visto caer sus números de encuestas.

Trump apareció solo desde el podio, no acompañado por ninguno de los expertos en salud que componen la fuerza de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca.

Aproximadamente una hora antes de que Trump apareciera ante las cámaras, el doctor Anthony Fauci dijo a la cadena CNN que no había sido invitado a participar.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que Fauci inicialmente había esperado aparecer en la conferencia de prensa, pero los asistentes de la Casa Blanca señalaron el lunes y el martes que era improbable que las conferencias presidenciales revividas incluyeran a funcionarios de la administración.