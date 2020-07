Trump planea desplegar 150 agentes de ICE en Chicago

(Política Ya).- Tras causar controversia con el envío de agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) a Portland por sus enfrentamientos con manifestantes, el presidente Donald Trump piensa ahora desplegar unos 150 agentes a Chicago como parte de su plan de usar la fuerza federal en ciudades dirigidas por demócratas.

¿POR QUÉ HAY AGENTES DE ICE PATRULLANDO CALLES DE WASHINGTON, D.C.?

Trump y altos funcionarios prometen tomar medidas enérgicas contra lo que dicen es actos violentos contra propiedades federales.

Los agentes federales, sin identificación adecuada, se han utilizado en Portland, Oregon para enfrentar a los manifestantes callejeros.

BATALLA POLÍTICA

Es que para ganar su batalla política contra las ciudades demócratas, Trump ahora está utilizando un departamento federal dedicado a hacer cumplir leyes federales respecto a inmigración y aduanas.

¿A QUÉ LE TEME TANTO DONALD TRUMP?

El mandatario dijo el lunes que enviará a la policía federal a ciertas ciudades, “todas dirigidas por demócratas muy liberales”, en el último ejemplo de su mensaje de “ley y orden”.

En respuesta al anuncio, el senador demócrata de Oregón Jeff Merkley propuso una nueva legislación para reducir el uso de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra manifestantes.

La propuesta del senador es una enmienda al proyecto de ley de presupuesto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional que está considerando el Senado actualmente, y requeriría que todos los agentes federales realicen arrestos o ayuden en el control de multitudes para “mostrar en todo momento información de identificación en una moda claramente visible “, incluido el nombre de su agencia y su apellido.

Un funcionario de ICE de Chicago, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el asunto, confirmó que se espera que se llevara a cabo el despliegu de los agentes de HSI, que son parte de ICE, y que no estarían involucrados en asuntos de inmigración o deportación.

La alcaldesa de Chicago Lori Lightfood advirtió el lunes sobre tales planes a raíz de las críticas sobre cómo los agentes federales se enfrentan a los manifestantes en Portland.

“No necesitamos agentes federales sin ningún tipo de Insignia sacando a la gente de las calles y deteniéndola ilegalmente. Creo que eso no es lo que necesitamos”, dijo Lightfoot.

En una serie de tuits el lunes, el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, retuiteó videos e imágenes de Portland, y calificó la situación de “terrorismo”.

Por su parte, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo en una entrevista de Fox News que el departamento intervendrá como mejor le parezca.

“El Presidente ha sido muy claro, nuevamente, en estas grandes ciudades metropolitanas … si no vas a hacer tu trabajo, en algún momento, tendremos que tomar medidas para asegurarnos de que esas comunidades estén seguras”, declaró Wolf.