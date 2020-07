Empleado de la Policía de D.C. es asesinado por su hijo

(NOTICIAS YA).- Tras una llamada de emergencia autoridades verificaron que un hombre había sido asesinado por su hijo tras una discusión familiar, momentos después se descubrió que la víctima era empleado de la Policía de D.C.

Detectives del Departamento de Policía del Condado de Montgomery acusaron a Jesse Jiménez, de 24 años, residentes de de Gue Road en Damasco, por el asesinato en primer grado de su padre, Macklin Jiménez, de 46 años.

RELATO DEL CRIMEN

El martes 21 de julio, aproximadamente a las 10:57 a.m., el Centro de Comunicaciones de Emergencia (911) recibió dos llamadas de residentes dentro de la casa en Gue Road indicando que hubo un tiroteo.

Los oficiales del quinto distrito respondieron a la casa y localizaron a Macklin Jiménez baleado a muerte en una habitación del sótano (más tarde determinada como la habitación de Jesse Jiménez).

La investigación determinó que Jesse Jiménez quien es hijo biológico de la víctima asesinó a Macklin Jiménez tras una discusión donde la madre del joven estaba involucrada.

La hermana de Jesse Jiménez entró en la discusión y en ese momento los cuatro miembros de la familia entraron en la habitación del sótano de Jesse Jiménez, fue cuando el joven sacó una pistola de su bolsillo y le disparó a su padre para posteriormente huir de la escena en su vehículo.

Aproximadamente a las 11:13 am, un oficial del cuarto Distrito observó el vehículo en el área de New Hampshire Avenue en dirección sur y Norbeck Road en el área de Spencerville; los agentes intentaron detener el vehículo pero Jesse Jiménez no se detuvo y los oficiales iniciaron la persecución de un vehículo. .

Jiménez detuvo su vehículo después de girar en Twig Road y huyó del vehículo, los oficiales persiguieron a Jiménez a pie y aproximadamente a las 11:16 a.m., fue arrestado en un área boscosa en el área de la cuadra 14700 de Good Hope Road.

Los oficiales encontraron un arma en Jesse Jiménez que fue transportado a la Unidad Central de Procesamiento y acusado de asesinato en primer grado, el detenido será puesto a orden de un juez para verificar si tiene acceso a fianza en Rockville mientras que el cadáver de su padre Macklin Jiménez fue transportado a la Oficina del Examinador Médico Jefe, OCME por sus siglas en inglés, en Baltimore, donde se realizará una autopsia.