Fran Drescher, “La Niñera”, celebra 20 años libre de cáncer

(NOTICIAS YA).- La actriz Fran Drescher se encuentra celebrando 20 años sin cáncer, y atribuye su recuperación en gran parte al estilo de vida que lleva.

“Me trato a mí misma de la mejor y más amorosa forma posible. No abuso de mí misma. Honro mi cuerpo todo el tiempo, lo escucho. Me aseguro de apreciar todo lo que sucede a mi alrededor”, dijo Drescher a CNN el mes pasado, poco antes de alcanzar el hito el 21 de junio.

La pandemia impidió realizar una fiesta tradicional, pero Drescher celebró con un cabaret virtual repleto de celebridades invitadas.

Acceder al evento digital fue gratuito, pero los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer su aportación para Cancer Schmancer, organización de Drescher que financió el evento y aporta educación sobre cómo tener una vida sana y prevenir el cáncer, incluyendo llevar una dieta orgánica y limitar las toxinas.

La actriz, quien fue sometida a una histerectomía radical el 21 de junio de 2000 tras ser diagnosticada con cáncer uterino, actualmente se enfoca en generar contenido para prevenir el coronavirus, material que difunde a través del sitio web de su organización.

“Estamos entrevistando a algunos de los fantásticos doctores, quienes están dando consejos muy prácticos sobre lo que puedes hacer para estar más saludable”, dijo Drescher a CNN.

Si la “nana Fine” estuviese en el poder, su prioridad sería cuidar la salud de la gente.

“Cada ciudadano recibiría un paquete con un frasco grande de vitamina C, vitamina D3, zinc, alcohol del 65% o más, un tapabocas N95, guantes de plástico y un folleto explicando qué en tu casa está poniendo en riesgo a tu sistema inmune”, propuso.

