Kim Kardashian y Kanye West podrían divorciarse tras crisis mental

(NOTICIAS YA).- Luego de una serie de declaraciones y tuits preocupantes, la famosa pareja conformada por Kim Kardashian y Kanye West ahora enfrenta rumores de divorcio.

El rapero de 43 años acaparó los reflectores en un reciente evento en North Charleston, Carolina del Sur, en apoyo a su presunta candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Allí, West admitió que quiso que su famosa esposa abortara a la primogénita de ambos, North West.

Luego, publicó una serie de tuits donde alegó que Kardashian quiere “encerrarlo”, que ha intentado divorciarse de la estrella de televisión por dos años e incluso se refirió a su suegra, Kris Jenner, como “Kris Jong-Un” en referencia al líder norcoreano.

Las publicaciones ya fueron eliminadas.

Page Six destacó que las recientes acciones de West son parte de un posible episodio vinculado al trastorno bipolar. El rapero compartió su diagnóstico en 2019, y explicó que se volvía excesivamente paranoico durante sus episodios.

Kardashian, por su parte, emitió un comunicado a través de sus redes sociales este miércoles, donde describió la crisis por la que atraviesa su esposo, además de defenderlo y pedir la desestigmatización de la salud mental.

El tabloide destacó que es poco probable que la pareja se divorcie pronto.

“Ahora no es el momento indicado para el divorcio. Son lo suficientemente inteligentes para saber que no lucirá bien. Ella intentará demostrar que lo apoya, y un divorcio podría suceder después”, consideró una fuente citada, pero no identificada, por Page Six.

