Madre quiere construir una cerca donde se ahogó Sebastián Rodríguez  

(NOTICIAS YA).-Con el fin de evitar más tragedias, una madre de familia del Condado Eagle está recolectando fondos para construir una cerca alrededor del área donde el mes pasado se ahogó el pequeño Sebastián Rodríguez.

VIDEO: Dan el último adiós al pequeño Sebastián

Diana Maatsch creó una página de GoFundMe, para que esta barrera protectora sea construida entre el complejo de apartamentos East Villas Apartments y el río Eagle.

Recordemos que a principios del mes de junio, el menor que se cayó al río y desapareció vivía justo en aquellas residencias, dos semanas después, su cuerpo fue encontrado al este de Dostero.

“Debe haber algún tipo de barrera a lo largo de ese río. Es un área muy, muy peligrosa ”, dijo Maatsch.

Encuentran sin vida al pequeño Sebastián

Hasta el momento, Maatsch, que vive al otro lado del río, ha recaudado $4,200 para la cerca. Ella espera recaudar $20,000. Maatsch dice que está trabajando de la mano con el pueblo de Eagle e Eagle Villas Apartments.

“Creo que si Sebastian estuviera deambulando, habría deambulado por las vallas”, dice, “en lugar de bajar esa colina”, agregó Maatsch

Aquí está la cuenta de GoFundMe por si deseas colaborar con esta causa: Help build a safety fence for The Town of Eagle

Rompen el silencio padres de Sebastián, el pequeño desparecido