Muere joven paseña por COVID-19; no sabía que tenía el virus

(NOTICIAS YA).- La familia Rubio en un abrir y cerrar de ojos tuvieron que decir adiós a Dariana, una hija y una hermana por culpa del COVID-19, aun sin saber que era positiva al virus.

“Hasta la fecha el resultado no ha llegado, mi hija falleció ayer y el resultado nunca llegó,” explicó María Rubio, madre de Dariana Rubio en exclusiva para Noticias Univison.

La madre de Dariana , una joven de 19 años cuyo objetivo era convertirse en una enfermera, relata con tristeza el hecho de que la prueba para determinar si su hija había contraído el coronavirus nunca llegó a tiempo.

Dariana enfermó rápidamente a principios de julio y debido a su condición asmática, su respiración deterioró y lamentablemente falleció este lunes al momento de ser trasladada en ambulancia hacia un hospital.

“La vida cambia en segundos, mi hija tuvo una semana pesada con altas y bajas, a veces estaba muy bien, un día estaba en sus bajadas, el domingo todavía estuvimos juntas porque quería estar conmigo nada más, al principio no quería que me le acercara decía que no, que me contagia, le decía yo, no lo tienes y si lo tienes no me importa, eres mi hija,” comentó María.

Dentro de las inconformidades de la familia Rubio está el hecho de que Dariana se hizo la prueba de COVID-19 este pasado 8 de julio y hasta la fecha no ha recibido su resultado. Por su parte su hermana la recuerda como su mejor amiga y como alguien que había planeado una vida al servicio de otros.

“La verdad pues era muy buena persona, tenía muchas metas en la vida, quería ser enfermera, le gustaba ayudar mucho a la gente y pues era la única que me conocía de verdad, sabía todo de mi y era mi cómplice y de verdad ahora con todo lo que veo que pone la gente veo que sí es muy querida, que era muy querida,” relató Iliana Rubio, hermana de Dariana.

La organización Operation Hope, encabezada por Ángel Gómez, está apoyando a la familia con los gastos fúnebres ya que esta situación sucedió repentinamente y genera gastos económicos a gran escala.

“Pos estamos muy agradecidos con este hombre Ángel, que nomás lo conocemos por teléfono y es una bendición muy grande en estos momentos para nosotros, es un ángel como dice su nombre,”dijo Ricardo Rubio Rubio, padre de Dariana.

La familia rubio inició una campaña de recaudación de fondos a través del sitio GoFundMe, si usted desea apoyarlos puede hacerlo a través de la página www.gofundme.com/f/dariana-rubio-funeral-services-fund