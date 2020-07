Campesinos indocumentados pueden solicitar hasta $500

(NOTICIAS YA).-

La Fundación UFW presenta un nuevo proyecto en tres estados para los trabajadores campesinos inmigrantes afectados por COVID-19

La Fundación UFW está lanzando el Proyecto de Trabajadores Campesinos Esenciales, un nuevo programa de asistencia financiera de emergencia financiado por fuentes privadas para trabajadores campesinos afectados por la pandemia mundial. Más de 21,500 trabajadores agrícolas indocumentados en California, el estado de Washington y Oregón recibirán tarjetas propagadas de $500 única si cumplen con los requisitos, con un máximo de dos tarjetas por hogar. Además, se distribuirán 900,000 máscaras a los trabajadores agrícolas de estos tres estados.

Los criterios de elegibilidad para la asistencia financiera son los siguientes:

Trabajador agrícola (debe ser un trabajador campesino, trabajador lechero, trabajador de vivero o invernadero, trabajador de empaque)

Adulto (18 años o más)

Indocumentados

Solo para residentes de California, Washington, Oregón.

No haber recibido asistencia financiera relacionada con COVID, como los cheques de estímulo proporcionados en la Ley CARES o la Asistencia de Desastre para Inmigrantes del estado de California (DRAI)

Las personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad deberán llamar a la Fundación UFW al 661 501-4280. Un trabajador de admisión le ayudará a completar y enviar su solicitud para el programa solo por teléfono. El horario de servicio de la Fundación UFW para este programa es: Domingos 9 a.m. – 5:00 p.m.; y de lunes a jueves de 11:30 a.m. a 7:30 p.m. No habrá representantes disponibles los viernes y sábados. Se espera un alto volumen de llamadas, apreciamos su paciencia y le recomendamos que lo intente varias veces durante el horario comercial de la aplicación.

La línea telefónica de aplicación se pondrá en marcha a las 3:00 p.m. del miércoles 22 de julio. Las personas no deben tratar de llamar a la línea antes de este tiempo.

Los trabajadores campesinos que creen que pueden ser elegibles también pueden enviar un mensaje de texto con la palabra “Esencial” al 877-877 para completar una encuesta. Una vez que las personas respondan a la encuesta, el personal del centro de llamadas de la Fundación UFW se pondrá en contacto con las personas que pueden ser elegibles dentro de una semana para completar una solicitud por teléfono.

Los paquetes de ayuda aprobados por el Congreso no proporcionaron asistencia de pandemia a millones de personas indocumentadas, muchas de las cuales pagan impuestos a través de los números de identificación de contribuyentes individuales y han seguido trabajando en trabajos esenciales durante la pandemia, incluidos los trabajadores campesinos. Para abordar estas desigualdades sistémicas, la Fundación UFW ya ha distribuido más de 170,000 comidas y más de 14,000 cajas de alimentos de emergencia a las familias rurales de California. Además, la Fundación UFW fue una de las 12 organizaciones seleccionadas por el Departamento de Servicios Sociales de California para administrar solicitudes bajo la Asistencia de Desastre para Inmigrantes que cerró el 30 de junio.

Fuente: UFW