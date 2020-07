Joven acusado de asesinar a su novia en San Diego se declara inocente

(NOTICIAS YA).-Hoy se presentó en corte un joven de 18 años acusado del homicidio de su novia, otra jovencita de solo

Este homicidio del que se le acusa ocurrió el miércoles 15 de julio alrededor de las 4:30 p.m., en la cuadra 4500 de Imperial Avenue, momentos más tardes se arresta al novio de la víctima; y hoy enfrenta un cargo de homicidio.

Novio de joven hispana es acusado de asesinarla a tiros en San Diego

Desde una transmisión en vivo desde la cárcel central de San Diego, se presentó en corte, Jorge Sánchez de 18 años, acusado del cargo de homicidio en segundo grado.

Jorge Sánchez se declaró no culpable y no dirigió ninguna palabra hacia la corte, pero su abogado presentó su declaración de inocencia, alegando que no aceptaba ninguna de las declaraciones en el homicidio de Emily Cortez de 19 años de edad.

La policía de San Diego explicó que cuando los oficiales llegaron a la escena encontraron a la víctima con una herida en el pecho y fue pronunciada sin vida más tarde en la escena.

“Sabemos que no nos van a regresar a nuestra hermana, nuestra hija, con que la persona que hizo esto reciba la pena máxima,” dijo el hermano de Emily Cortez.

Hasta el momento, la policía no ha determinado un posible motivo del trágico asesinato en el departamento donde la pareja supuestamente vivía.

La juez aceptó fijar la fianza en 2 millones de dólares y una solicitud especial de la familia de devolverles las pertenencias de la víctima, especialmente su acta de nacimiento que necesitan para poder realizar los servicios fúnebres

Jorge Sánchez enfrenta hasta 50 años de vida en prisión por un alegato especial de haber utilizado un arma de fuego en el homicidio. Se vuelve a presentar en corte el 7 de agosto.