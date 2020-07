Trump cancela la convención nacional republicana por Covid

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump anunció este jueves que decidió cancelar la Convención Nacional Republicana, prevista para agosto en Jacksonville, Florida debido a la pandemia del coronavirus.

Trump dijo que tomó la decisión para “proteger al pueblo estadounidense”.

El mandatario indicó que hará un discurso de aceptación en una forma diferente.

“Miré a mi equipo y dije que el momento para este evento no es correcto. Simplemente no es correcto”, declaró el presidente durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Tener una gran convención no es el momento adecuado”.

La decisión de Trump de cancelar la convención de Jacksonville se produjo semanas después de que inicialmente retiró el evento de Charlotte, Carolina del Norte, en medio de un debate con el gobernador del estado sobre las pautas de distanciamiento social.

Explicó que aún mantendría una reunión mucho más pequeña de delegados republicanos, programada para agosto en Charlotte, Carolina del Norte, en el calendario.

Trump añadió que había decidido cancelar el evento a pesar de que sus asistentes le aseguraron que podrían llevarlo a cabo.

“El boato, los signos y la emoción fueron realmente, realmente de primera línea”, dijo Trump. “El momento para esto no es correcto, simplemente no es correcto con lo que sucedió recientemente con un brote en Florida”.