Buscan voluntarios para probar vacuna contra coronavirus en San Diego

(NOTICIAS YA).- Por meses, el mundo ha esperado la llegada de una inmunización que pueda combatir los contagios de coronavirus. San Diego sería una de las regiones que estaría reclutando a voluntarios para probar la que podría ser la primera vacuna contra el Covid-19.

La idea es probar esta vacuna entre las poblaciones con más casos, una de esas es la de comunidades hispanas, pero parece que el principal obstáculo será primero convencerlos.

“Has de cuenta que, que tal que no sirve y no me muero del virus y me muero de la vacuna”, comenta Lizeth Zazueta ante la posibilidad de participar.

Es el mismo temor que comparten muchas personas ante la posibilidad de participar en un nuevo ensayo clínico que promete confirmar la efectividad de una vacuna que podría estar lista antes de finalizar el año.

“No, mejor después. Hasta que yo vea mas o menos las condiciones; la información es muy importante”, agrega Zazueta.

Y además del temor por que salga peor el remedio que la enfermedad; la desinformación es el segundo factor que abona razones para no participar.

Serán reclutados en San Diego hasta 500 voluntarios para participar en el ensayo, algunos de los cuales recibirán la vacuna en diferentes dosis y otras ninguna para determinar la efectividad y posibles efectos secundarios.

El estudio se abocará directamente a esas personas que están en mayor riesgo y que coincidentemente están en las comunidades hispanas, aquellos con trabajos esenciales, en áreas densamente pobladas y con condiciones médicas preexistentes.

El ensayo iniciaría a partir de este 27 de julio y podrán participar unicamente aquellos mayores de 18 años y que no hayan sido contagiados con Covid-19 previamente.