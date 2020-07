¿Deben los padres enviar a sus hijos a la escuela?

(POLÍTICA YA). – ¿Es cierto que los padres no deben temer por enviar a sus hijos a la escuela en medio de la pandemia del coronavirus?

MIENTRAS COVID SE EXTIENDE, TRUMP PRESIONA POR APERTURA DE ESCUELAS

En su campaña para que las escuelas reabran este otoño, la secretaria de educación, Betsy DeVos, aseguró que varios estudios muestran que los niños son en realidad “detenedores” de Covid-19.

“Cada vez más estudios muestran que los niños realmente detienen la enfermedad y no la contraen y la transmiten ellos mismos, por lo que deberíamos estar en una postura de -lo predeterminado debería ser devolver a los niños a la escuela en persona, en el aula”, delaró DeVos durante una entrevista con el programa The Conservative Circus en iHeart radio.

El presidente Donald Trump se hizo eco de las declaraciones de su secretaria de Educación.

“Estar en la escuela, estar en el recinto es muy, muy importante”, dijo Trump. “Afortunadamente, los datos muestran que los niños tienen un riesgo menor del virus de China, muy sustancialmente, pero todos los distritos deberían estar haciendo preparativos para abrir. De nuevo. Los niños obviamente tienen un sistema inmunitario muy fuerte”.

TRUMP VUELVE A SEMBRAR LA SEMILLA DE LA CONFUSIÓN FRENTE A COVID

Trump agregó que, como los niños no se infectan facilmente, tampoco lo traen a sus casas y no infectan a sus familiares.

“Dicen que [los niños] no transmiten muy fácilmente, y mucha gente dice que no transmiten”, dijo. “No lo traen a casa con ellos. No lo atrapan fácilmente; no lo traen a casa fácilmente”.

PERO LA REALIDAD ES QUE:

1. El Departamento de Educación dijo al diario The Washington Post que entre los estudios que mencionó DeVos figura la aserción de la Academía Nacional de Pediatría que indica que los niños no contraen ni transmiten el virus como lo hacen los adultos.

A pesar de que la organización médica afirma que “la preponderancia de la evidencia indica que los niños y adolescentes tienen menos probabilidades de ser sintomáticos y menos probabilidades de tener una enfermedad grave como resultado del SARS-CoV-2”, también recomienda que “las políticas para mitigar la propagación de COVID-19 dentro de las escuelas deben equilibrarse con los daños conocidos a los niños, adolescentes, familias y la comunidad al mantener a los niños en casa”.

2. Otros estudio referido por la secretaria de Educación en Alemania dice no haber encontrado evidencia de que los niños en edad escolar jueguen un papel en la propagación del coronavirus. Un investigador citado en un informe de noticias dijo que “los niños pueden incluso frenar la infección”.

Pero ese estudio no ha sido revisado y los propios investigadores alemanes advirtieron que sus conclusiones no se aplican a un país como Estados Unidos, donde las infecciones de coronavirus se han disparado en vez de reducirse con en Alemania.

3. En cambio, un estudio mucho más amplio en Corea del Sur descubrió que los niños de 10 a 19 años sí pueden transmitir el virus al menos tanto como los adultos.

La investigación determinó además que los niños menores de 10 años tienen la mitad de probabilidades de transmitir el virus.

4. Tanto los Institutos Nacionales de Salud como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también están estudiando a familias y hogares para comprender mejor el papel que juegan los niños en la transmisión del virus.

El director de los CDC, Robert Redfield, dijo: que “todavía no sabemos el impacto que los niños tienen en el ciclo de transmisión”.

5. Y por último, después de que Israel reabrió todo su sistema escolar sin restricciones, al menos 1,335 estudiantes y 691 miembros del personal de las escuelas contrajeron el coronavirus.