Mexicano denuncia malos tratos en manos de ICE

(NOTICIAS YA).-

Un verdadero infierno vive Jorge Nolasco, un inmigrante mexicano apresado en el centro de detención GEO de Aurora, tras pasar varios días con su rodilla dislocada y sin recibir atención médica.

Todo luego de vivir algo que les atemoriza a millones de personas indocumentados en el país, y que se convirtió en una realidad para él hace casi tres meses en Utah.

“Me agarró ICE el día 12 de Mayo y ese mismo día me trasladaron para acá para Aurora, Colorado”, comenta Nolasco.

Pero, el sufrimiento de este inmigrante comenzó tras una fuerte caída, “yo me levante de mi cama, iba yo para el baño, y no di cuenta que estaba el agua en el piso porque no había señalización, no había nada, lo cual yo me resbalé”, apuntó Nolasco.

El agua que estaba en el piso, fue presuntamente derramada por el personal de enfermería, que fue a llevar unos medicamentos a la celda, dijo el inmigrante mexicano de 56 años quien comenta que tiene dificultad para caminar.

“Me golpeé la espalda, la cadera, el hombro izquierdo y la rodilla se me dislocó. Lo cual, todo el líquido se me está regado y tengo mi rodilla bien hinchada”, Resaltó Jorge.

Peor aún, es que este latino afirma que no ha recibido el tratamiento médico adecuado, “nada más me dieron una bolsa de esas que parecen como hielo, pero lo cual no estaba ni fría, y una taylenot. Y me dijeron que con eso me curaba”.

Una cura que está lejos de llegar, puesto que, ahora no puede ni dormir bien del dolor.

Expertos en el tema aclaran que a pesar de ser indocumentados, los detenidos tienen derechos. Jorge espera que alguna organización, abogado, o el consulado mexicano se interese en su caso y le puedan ayudar.