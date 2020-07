VIDEO: El jaripeo que desafió las medidas de salud

(NOTICIAS YA).- Sombreros, botas, trago, música y acción, un escenario que hubiera sido completamente normal hace algunos meses, fue la forma como se realizó un concierto de música norteña y jaripeo este domingo en el condado Weld en Colorado, en donde según las autoridades había un promedio de dos mil personas, sin máscaras cubrebocas y dejando el distanciamiento social en el olvido.

Según las limitaciones del estado, máximo 175 personas deben estar en eventos al aire libre y el uso de máscaras cubrebocas es obligatorio, sin embargo, la oficina del sheriff del condado Weld ha argumentado que

‘No creemos que el gobernador haya otorgado a las fuerzas del orden público la autoridad que necesitamos para hacer cumplir el mandato de la máscara facial en todo el estado porque en ninguna parte de los estatutos ​​de Colorado dice que no usar una máscara es ilegal’.

Frente a esto, la oficina del gobernador dijo mediante una declaración escrita que están examinando todas las opciones sobre cómo aumentar el cumplimiento de la orden de salud pública.

Los organizadores del evento cambiaron varias veces la dirección, con lo que al parecer buscaban distraer a las autoridades y este lunes publicaron esta imagen en su cuenta de Facebook en donde dicen que el “el evento se llevó a cabo en protesta pacífica contra los límites de la capacidad” haciendo referencia a las normas de salud indicadas por el gobierno, mientras que siguen anunciando otros jaripeos y festivales para el 15 y 22 de agosto, lo que ha generado frustración entre los dueños de discotecas quienes desde hace cuatro meses cerraron sus puertas.

‘Otros negocios, me he enterado, que piensan abrir porque lo que han dicho es que como a unos si les permiten abrir y a otros no. Gobernador ¡sea justo para todos!’ dice Alfredo Abad, propietario de la discoteca Mariselas.

Igualmente, los propietarios de los restaurantes temen a que sus negocios vuelvan a ser cerrados a medida que aumentan los contagios.

‘Eso nos va a perjudicar a todos, con el tiempo nos van a cerrar los negocios a todos a causa de algunos que quieren hacer un cinco de la vida de algunas personas’, argumenta Nicolás Morales, dueño del Restaurante Las 3 Margaritas.

Lo irónico de la situación es que en redes sociales son más los comentarios de personas enojadas por las largas filas y horas que tuvieron que esperar para entrar al evento, que por la violación de las medidas de salud para evitar los contagios de Covid-19.