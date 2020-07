Miles de maestros amenazan con no regresar a clases

(NOTICIAS YA).-El debate que existe entre miles de padres en Colorado quienes se se preguntan ¿Si es seguro o no regresar a clases?

“Sabe que si me da miedo que regresen porque la pandemia es muy peligrosa, el virus. Yo estuve enferma del coronavirus y a mis ninos los tuvieron que alejar de mi y la verdad no quiera que mis hijos pasaran por una situación con la que yo pase”, dice Ada Maldonado, quien tiene a sus hijos estudiando en el condado Jefferson.

Ahora la polémica llega hasta los profesionales de la educación. Casi 10 mil maestros en 122 distritos escolares del estado, estarían dispuesto a negarse a regresar a sus puestos de trabajo si nos se garantiza todas las medidas de seguridad contra el COVID-19, Reporta la Asociación de Educadores de Colorado

Para Maggie Sgier, una maestra de Denver, la situación es delicada y dice “no me siento segura porque tengo una niña de dos meses y me preocupa traer el virus a casa y enfermarla. Lo único que realmente me haría sentir bien de regresar a la escuela sería una vacuna”.

En su mismos distrito escolar el tema es controversial, mucho piensa lo contrario a ella, como la educadora Courtney Forman.

“Yo también quiero ir y dar clases en persona. Por fortuna mi familia es saludable y no estamos en una categoría de riego de la enfermedad. Yo quiero por lo menos probar el plan con los padre y los niño. Y tomamos todas las precauciones”, apunta Forman.

El principal problema que enfrentarán las escuelas para poder implementar las nuevas medidas de protección durante la pandemia es la falta de recursos económicos, una problemática que vienen arrastrando desde hace anos y se empeoró con la crisis del coronavirus.

Para el próximo año escolar, la educación pública en Colorado estaría registrando un déficit de uno punto 18 mil millones de dólares, según la Asociación de Educadores de Colorado.