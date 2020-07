¡ACCIÓN! Roselyn Sánchez debuta como directora de cine

View this post on Instagram

Este miércoles todos podrán ver nuestra labor de amor, nuestro cortometraje #SATOS @satosfilm Si eres amante de los perros tanto como yo y crees en la misión de rescatar, adoptar y quererlos mucho… esta es la historia para ti. Grabada en mi país Puerto Rico con talento y crew local. Mi debut como directora. También la escribí y tengo uno de los personajes principales. Así que ya sabes, tienes una cita conmigo este miércoles a la media noche o jueves 😘 vimeo.com/ondemand/roselynsanchez LINK EN MI PERFIL ⬆️