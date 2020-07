Descubren mutación de influenza AH1N2 con potencial pandémico en Brasil

(NOTICIAS YA).- Investigadores han descubierto en Brasil una mutación de la influenza AH1N2 con potencial pandémico que se transmite de cerdos a humanos.

No es la primera ocasión en que se detectan variantes de la influenza AH1N2. De hecho, la viróloga Marilda Siqueira explicó a O Globo que desde el 2005 se han encontrado 25 veces.

Sin embargo, la variante encontrada recientemente por investigadores del Instituto Oswaldo Cruz es diferente a todas las demás descubiertas en el mundo, aunque no se sabe con exactitud qué significa.

“Si le da más o menos riesgo”, explicó Siqueira, destacando que necesitan buscar más casos.

La mutación del virus fue detectado en abril pasado en una mujer de 22 años que trabajaba en un matadero de Ibipora, en Paraná. La especialista detalló que la mujer tuvo un “caso leve de gripe”, pero ya se recuperó por completo, destaca RT.

“Esta variante del virus de la influenza AH1N2 tiene un potencial pandémico, pero eso no significa que causará una pandemia”, destacó Siqueira.

La especialista explicó que al decir que tiene un “potencial pandémico” es porque los virus de la influenza son muy contagiosos y la población no tiene inmunidad a ellos.

“Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie”, resaltó Siqueira.

A pesar de eso, los expertos se mantendrán alerta a esta variante debido a que sería devastador tener un brote de AH1N2 en medio de la pandemia por coronavirus.

