Encuentran químicos tóxicos tras incendio del barco naval en San Diego

(NOTICIAS YA).-Tras el incendio a bordo del barco USS Bonhomme Richard en la Base Naval de San Diego el pasado 12 de julio, un estudio revela que químicos tóxicos fueron encontrados en el humo del incendio, a pesar que la Marina de los Estados Unidos, afirmó que el humo no era tóxico.

El Condado de San Diego emitió dos avisos de violaciones por el humo del incendio de hace más de dos semanas, tras el humo espeso que cubrió las comunidades principalmente de Barrio Logan y National City.

El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado dijo que se encontraron químicos tóxicos, pero no a niveles que pudieran causar problemas de salud. Encontraron sustancias nocivas como benceno, acetonitrilo y clorometano, lo que contradice las declaraciones anteriores de los oficiales de la Marina de que no había nada tóxico en el humo.

Autoridades dicen que este tipo de violaciones generalmente resulta en sanciones monetarias.

El incendio a bordo del navío militar además de casi destruir la embarcación, también ha resultado en un fuerte impacto a las zonas más cercanas, sus residentes y trabajadores.

Se ha recibido la queja de varias personas que habían sido contratadas para trabajar en este barco, pero que ya no pueden hacerlo porque todas sus herramientas se quedaron dentro del incendio.

“Me enteré por las noticias, vi las noticias del barco, el sitio donde trabajo en el barco estaba en fuego, en llamas y empecé a llamar, mensaje al supervisor, compañeros de trabajo y nadie sabía nada.” Testimonio anónimo – Trabajador Electricista Contratado en el USS Bonhomme Richard.

Su lugar de trabajo estaba en llamas, pero cuando se dio cuenta que el fuego que duró varios días y no se apagaba, pensó en todas las herramientas de trabajo que había dejado dentro.

Se trata de herramientas especiales que necesita para trabajar y que reponerlas significa un gasto de mínimo 800 dólares que por ahora no tiene.

“La compañía del shipyard se llama Nassco, me comunico con ellos, ellos me dicen que mi agencia de contratista me tienen que reembolsar por las herramientas, entonces me comunico con ellos y ellos no quieren reclamar mis herramientas, dicen que no pueden. Agregó el trabajador electricista. “Me gustaría que alguien se hiciera responsable. No soy el único, hay muchos contratistas y empleados que perdieron sus herramientas en ese barco. Y queremos trabajar, solo queremos lo que nos deben.”

Líderes comunitarios y abogados hacen un llamado a la comunidad y ofrecen su apoyo para que cualquiera que haya resultado afectado, pueda iniciar una demanda y recibir una compensación.

“Daños de salud, daños de que alguien tuvo que cerrar su negocio porque ya no podía aceptar a clientes, trabajadores que se han afectado, personas que estaban o tal vez tenían algo que ver con la reparación del barco.” David Alvarez – Navy Ship Fire Community Advocates

A quién sería dirigida la demanda y la posible compensación dependería de cada caso, pero el grupo señala que lo más importante es exigir lo que corresponde y no quedarse callado.