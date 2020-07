Estilistas de Salinas protestan para poder continuar laborando

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-Después de dos semanas de haber cerrado sus negocios, estilistas del valle de Salinas realizaron una protesta pacífica con el fin de que los supervisores y concejales escuchen y aboguen por ellos ante el Gobernador .

Estilistas del valle de Salinas dice no desean cerrar sus negocios desean mantener a sus familias pero no desean hacerlo al aire libre.

Algunos dicen estar cansados de la inestabilidad de la situación porque han tenido que cerrar y abrir varias veces.

Estilistas del condado de Monterey alzaron sus voces para exigir que se les devuelvan sus trabajo. Llevan dos semanas sin poder ejercer su profesión después de que el condado de Monterey ingreso en la lista de monitoreo del estado ,salones de belleza tuvieron que cerrar.

Hace día los supervisores del condado de Monterry enviaron una carta a la junta de cosmetología y barbería para solicitar que los establecimientos operen afuera al aire libre; sin embargo los manifestantes dicen no es la solución. Afirman que trabajar afuera es complicado porque implica mover sillas, lidiar con electricidad y son situaciones que no están preparados ni acostumbrados. También afirman que se les hace antihigiénico por qué no se podrían seguir todas las reglas del estado de cosmetología para las que fueron preparadas.

Además se quejan de los costos asociados con operar su negocio afuera de cerca de 300 $. Desean que la junta estatal les permita laborar adentro con protocolos de seguridad.

Estilistas piensan que pueden atender a sus clientes adentro y mantener los estándares de seguridad y protección tanto para ellas como para sus clientes.

La idea de los manifestantes de recolectar firmas para entregarlas a los concejales o supervisores para que aboguen hasta el gobernador de California.