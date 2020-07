Pareja dio positivo a coronavirus aunque nunca se hizo la prueba

(NOTICIAS YA).- Una pareja hispana de Florida se ha mostrado sorprendida luego de recibir resultados positivos en sus pruebas de coronavirus. Lo más extraño es que nunca fueron examinados.

De acuerdo con Univisión, que identifica a los inmigrantes como “Pedro” y “María” para ocultar su identidad, estos presentaron síntomas similares a los de la COVID-19 a principios de julio.

La pareja había asistido a una reunión en su ciudad, West Palm Beach, donde no todos los asistentes portaban tapabocas y no siempre se respetó el distanciamiento.

“Ambos tuvimos fiebre, dolor en el pecho, diarrea y mucho cansancio”, relató María. Sospechando que pudieron haberse contagiado de coronavirus, acudieron a realizarse la prueba correspondiente.

Aunque se presentaron a temprana hora, se encontraron con una gran congestión de autos en el lugar, y se prepararon para una larga espera.

“Tras casi 3 horas en la fila, por fin pudimos registrarnos con una enfermera que tomó nuestros datos personales y que nos preguntó cuántas personas nos haríamos la prueba. Esa persona nos dijo que alistáramos nuestras identificaciones y las pusiéramos en el parabrisas por dentro, para que el personal médico pudiera llenar los formularios respectivos”, expuso María a Univisión.

A pesar del tiempo invertido, la pareja decidió regresar a casa antes de hacerse la prueba, pues Pedro comenzó a sentirse peor.

La pareja asegura que su condición mejoró y sus síntomas desaparecieron en cuestión de días. Sin embargo, una llamada el 23 de julio afirmaba que Pedro tenía el virus.

“Me dijeron que mi prueba de COVID-19 había salido positiva. Yo les conté que nunca me la había hecho, pero ellos me dijeron que en los récords aparecía que había ido el 8 de julio al sitio donde realmente habíamos estado por horas”, narró el hombre.

Al día siguiente, su esposa recibió la misma noticia por teléfono.

“Algo muy extraño está sucediendo con esos resultados. No es posible que nosotros hagamos (sic) parte de las cifras de contagio en el estado sin que jamás nos hayamos realizado la prueba. ¿Cuántos de esos números son falsos como los nuestros? ¿Qué pretenden aumentando las cifras de contagio?”, cuestionó Pedro en la entrevista con Univisión.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene sospechas similares y así lo indicó en una conferencia de prensa el 20 de julio, donde también dijo que pidió una investigación del Departamento de Salud.

“Que un resultado salga positivo cuando no se envió un espécimen de alguien, es algo problemático. Yo ya he escuchado de otros casos y me preocupa eso”, indicó el mandatario, pidiendo a los posibles afectados comunicarse directamente con su oficina.

